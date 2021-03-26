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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hırsızlık olayını özel ekip çözdü

İHA

Hırsızlık olayını özel ekip çözdü

Malatya’da, 3 ayrı hırsızlık olayı, jandarmanın özel ekibinin 64 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendikten sonra çözüldü. Jandarma, 6 şahsı yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya’nın Yeşilyurt ve Akçadağ ilçelerinde, içinde bulunduğumuz Mart ayı içerisinde meydana gelen, İşyerinden Hırsızlık ve Haberleşme Kablo Hırsızlığı 3 ayrı olay ile ilgili olarak 6 zanlı yakayı ele verdi. Olayların aydınlatılması ve şüpheli şahısların yakalanması için Malatya İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip oluşturuldu. Özel ekip tarafından yapılan detaylı araştırma sonucunda, Yeşilyurt ve Akçadağ İlçeleri genelinde 64 saatlik güvenlik kamera görüntüsü incelendi. Ayrıca teknik, fiziki ve istihbarı çalışmalar neticesinde 6 şahsın, rent a car firmasından kiraladıkları 2 araç ile hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Rent a car firmasına ait araçların GPRS kayıtları incelendiğinde 6 şahsın çaldığı bin 80 metre kablo, 2 kaynak makinesi, 2 spiral makinesi malzemeleri satmak için Malatya İl merkezine getirdikleri tespit edildi. Yapılan operasyonla 6 şahıs ve çaldıkları malzemeler ele geçirildi.
Yakalanan 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ele geçen malzemeler sahiplerine teslim edildi.

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