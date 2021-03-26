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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pütürge’de halı dokuma kursu ile kadınlara iş imkanı

İHA

Pütürge’de halı dokuma kursu ile kadınlara iş imkanı

Malatya’nın Pütürge ilçesinde kadın istihdamının ön plana çıkarılması için kurulan Pütürge Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi kadın girişimcilere öncülük edecek.
Pütürge Belediyesi, iş sahibi olmak isteyen kadınlara işgücü ortamı sağlamak amacıyla “Pütürge Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi” adıyla bir kooperatif kurdu. Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen mekanda faaliyetlerine başlayan, Pütürge Girişimci Kadın Kooperatifinde kadınlar, ilçenin el sanatları eğitimleri gibi açılacak olan kurslardan da faydalanacaklar.
Başkanlığını AK Parti Pütürge Kadın Kolları Başkanı Elif Oğuz’un yaptığı kooperatif tüm kadınlara hizmet verebilecek. Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük’ün girişimleri sonucu, alınan dokuma tezgahları, makineler ve ekipmanlar ile kooperatif, ilk olarak halı dokumacılığı sanatı ile çalışmalarına start verdi.
Kadınların açılan kursta halı dokuma işini öğrendikten sonra bu işi sanayileştirme adına adımlar atacaklarını ifade eden Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, bu şekilde hem ilçelerinin ekonomik olarak kalkınacağının hem kadınların bu şekilde aile ekonomilerine de katkı sunacaklarını söyledi.
Kooperatif Başkanı Elif Oğuz ise 7 kurucu ile başladıkları kooperatifçiliğe şuanda 15 üyeye ulaştıklarını ifade ederek Malatya’dan gelen usta öğretici eşliğinde kurslarında halı dokuma öğrenildiğini ifade etti.

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