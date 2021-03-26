Başkan Gürkan, muhtarlarıyla bir araya geldi Gürkan: “Bir partiye mensup olabiliriz ama asla hizmette terazimiz şaşmaz”

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nın dördüncüsü, Battalgazi İlçesi’nde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.

2021 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı yatırımların görüşüldüğü, ilçe mahalle muhtarları ve ilçe STK’ların istek, talep ve görüşlerinin alındığı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nın dördüncüsü Battalgazi İlçesi’nde yapıldı. Battalgazi Halk Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz dönem içerisinde Battalgazi İlçesi’nde yapılan çalışmaları ve gelecek dönemde yapılacak çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın Battalgazi İlçesine hizmetlerinin büyük olduğunu belirten Battalgazi İlçe Başkanı Osman Güder, “Battalgazi ilçesi 103 Mahallesi ve 947 kilometrekare yüzölçümü ile kadim Malatya’mızın ilçelerinden biri. Başkanımızın 2014 yılında söylediği bir ifade vardı, Battalgazi baba evinden ayrılan yeni bir ev kuran evlat konumunda. 20142019 Büyükşehir olma sürecinde Başkanımız ilçemizin yapılanmasında ciddi gayret ve çabaları oldu. Bundan dolayı kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Daha sonraki süreçte bayrağı biz devraldık ve bayrağı daha yukarılara taşıma noktasında Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte istişare halinde güzel bir çalışma sergiliyoruz. Amacımız Battalgazi’yi yaşam acısından tercih edilen ilçelerden bir tanesi olması. Muhtarlarımızla yaptığımız son toplantıda iki yıl içerisinde yaptığımız çalışmaları paylaştık. Bugünde yapacağımız bu toplantının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Başkanımızın hizmetler noktasında Battalgazi ilçemize pozitif ayrımcılık yapmasını bekliyoruz. Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.



“Şehir dediğin yaşayan bir organizmadır”

Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise “ Şehir dediğimiz sadece binadan, siteden vb. şeylerden oluşan bir yerleşim alanı değildir. Şehir dediğimiz yaşayan bir organizmadır tıpkı insan gibi. Tarihi ve kültürel varlıklarının olması gerekir. Hep ifade ediyorum; bir Ulu Camisinin olması gerekir. Bir Sur’unun olması gerekir. Bu şehri ayakta tutan manevi ve kültürel dinamiklerdir bunlar. Malatya’da var olan tabiat ve kültürel varlıkların aşağı yukarı yüzde 75 veya 80’ninden fazla Battalgazi ilçemizde. Muhtarlarımız isteklerini ve dileklerini Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve yatırımcı birimlerine dile getirecek arkadaşlarımızda bu dilek ve istekleri çözecektir” ifadelerini kullandı.



“Biz şehrimizin birliğinden, düzeninden ve beraberliğinden yanayız.”

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nda muhtarlara hitaben konuşan Başkan Gürkan, “Bizim toplumumuzda birinci görevimiz birlik ve beraberliktir. Birlik beraberliği söylerken hizmet noktasında memleketimize hizmeti en iyi şekilde yapma sorumluluğumuz var. Türkiye’de en fazla yatırımı yapan belediye Malatya Büyükşehir Belediyesi’dir. Bu tesadüfi değildir. Birlik ve beraberlik olursa hizmet yapmak kolay oluyor. Şehri değerlendirirken biz 2004 yılından bu yana şehrin barışına, sosyal entegrasyonuna vurgu yaptık. 2004 yılında Battalgazi’de attığımız maya tutmuştur, Türkiye mayası olmuştur. Şu anda Türkiye’nin her tarafında Malatya konuşuluyor. Battalgazi görevimizden itibaren mecliste aldığımız kararlar oy birliği ile meclisimizden geçmiştir. Bu şeffaf, açık, berrak ve aleni olmanın en güzel göstergesidir. Biz şehrimizin birliğinden, düzeninden ve beraberliğinden yanayız. Bizim adalet terazimizde şaşmalar olmaz. Biz şehrin dengesini kurmak zorundayız. Hz Ali (R.A) devlet nedir dediklerin; ‘Devlet Adalettir’ diyor. Devlet adaletin üzerinde yükselir. Bizler tabii siyasi partiye mensup olabiliriz ama adalet terazimiz şaşmayacak. Biz Malatya’da iki yıl içerisinde susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız hiçbir yer kalmayacak. Yani 21.yy’ın medeniyet unsurlarını insanımıza sunmak zorundayız. Yeter ki bir olalım, birlik olalım, beraber olalım. Hissi ve nefsi duygulardan da uzak duralım. Çalışmanın, gayret etmenin, adil ve adaletli olmanın temel esas alındığı azim duygusu olacak diyoruz. Hedefimiz budur” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert yapılan hizmet ve yatırımlar hakkında katılımcılara bilgiler aktardı. Daha sonra söz alan Battalgazi ilçesi mahalle muhtarları, mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, yapılacak olan çalışmalarla ilgili istek ve taleplerini dile getirdiler.

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