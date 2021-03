Gürkan’dan Berat Kandili mesajı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Ramazan Ayı’nın müjdecisi Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

İnsanlara ağır gelen her türlü sıkıntıdan ve insana yakışmayan her türlü kötülükten kurtuluşa vesile olacak olan Mübarek Berat Kandilini en güzel şekilde idrak etmemiz gerektiğini belirten Başkan Gürkan mesajında şu sözlere yer verdi:

“Af ve şükür vesilesi olan kandiller, müminler için de manevi bir arınmanın yanında, hayat muhasebesi yapma fırsatı sunan gecelerdir.

Berat Kandili de bu önemli gecelerden bir tanesidir. İlmi kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirilen Berat kandili, af, arınma ve kurtuluş gecesidir.

Bu gece, birey olarak her türlü olumsuzluklardan arınmak için yüce Mevla’mızdan beratımızı isteyelim. Sorumluluklarımızı yeniden hatırlayalım ve bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimizle birlikte on bir ayın sultanı Ramazan ayını hep birlikte karşılayalım.

Ramazanı Şerif'in müjdecisi, Allah'ın rahmetinin yeri ve göğü kapladığı Berat kandili vesilesiyle, tüm dünya olarak yaşadığımız korona virüsü salgınının sona ermesini niyaz ediyor; milletimiz ve tüm İslam âleminin kandilini tebrik ediyorum.”

