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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversitelileri araştırmaya teşvik amacıyla e kurs

İHA

Üniversitelileri araştırmaya teşvik amacıyla e kurs

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek amacıyla e kurs online olarak başlatıldı.
Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Tekin’in koordinatörlüğünde gerçekleşen kursun ilk toplantısına, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) Başhekimi Prof. Dr. Ali Beytur ile akademik ve idari personeller katıldı.
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Tekin kursun amacı hakkında, “'TÜBİTAK 2209 Lisans Öğrencileri İçin Akademik Becerilere Giriş ve TÜBİTAK 2209 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hazırlama Süreci’ isimli etkinliğin amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmektir. 2016 yılından itibaren Tıp Fakültemiz bünyesindeki 26'ncı etkinliğimizi düzenliyoruz. Etkinliğimiz Türkiye'nin her bölgesinden öğrencilerimizin dikkatini çekmiş ve toplamda 189 başvuru almış, 71 kişi ise etkinliğe kabul edilebilmiştir. Başvuru sayıları da gösteriyor ki öğrencilerimiz proje yazma konusunda istekli. Biz de bunu teşvik edip yol gösterebilmek adına üniversitemiz bünyesinde daha çok etkinlik düzenlemek konusunda istekliyiz” dedi.
Dört gün sürecek olan e kursta, 20 farklı üniversiteden 71 kursiyere sekiz eğitmen kurs verecek.

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