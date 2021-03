Gurmeler ve yazarlar Battalgazi’de buluştu

‘Gastronomi, Gezi Yazarları ve Medya Mensupları Buluşması’ için Malatya’ya gelen şefler, gurmeler, yazarlar ve gazeteciler, tarihte birçok medeniyet ve farklı kültürün ortak buluşma noktası olan Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi mekanlarını gezdi. Battalgazi’de tarihi bir yolculuğa çıkan konuklar, Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’ndeki kadınların ürettiği doğal ve yöresel ürünlere de hayran kaldı.

Malatya’nın turizm ve yemek kültürünü tanıtma amacıyla kurulan Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) öncülüğünde, Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi, Yeşilyurt Belediyesi, Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Fırat Kalkınma Ajansı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü gibi paydaşların da destek verdiği ‘Gastronomi, Gezi Yazarları ve Medya Mensupları Buluşması’ için Malatya’ya gelen şefler, gurmeler, yazarlar ve gazeteciler, geçmişin tarihi havasını derinden hissettiren Medeniyetin Kalbi Battalgazi’nin tarihi yerlerini gezdi.



Battalgazi’ye hayran kaldılar

Konuklar, ilk olarak tarihi dip derinliği M.Ö 5 binli yıllara dayanan ve UNESCO Kalıcı Kültür Mirası Listesi’ne aday Arslantepe Höyüğü’nü gezerek, bilgiler aldı. Kazı çalışmalarına ara verilen Arslantepe Höyüğü’nde ve etrafındaki kayısı bahçelerinde bol bol hatıra fotoğrafı çektiren konuklar, sonrasında ise tarihte birçok medeniyet ve farklı kültüre ev sahipliği yapan Battalgazi’deki Tarihi Silahtar Mustafa Paşa Kervansaray’ını gezdi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından açılan el emeği göz nuru ürünlerin, antika eserlerin ve seramik ürünlerinin yer aldığı stantları da yakından inceleyen konuklar, sonrasında ise Kervansaray’ın içinde bulunan ‘Tarihe iz bırakan kadınlarımız’ isimli resim sergisini gezdi. Konuklar, son olarak, Poyraz Konağı Mahalle Yaşam Müzesi’ni gezdi. Gezi programının ardından Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nde ki gönüllü kadınların yaptığı yöresel ürünler, konuklara sunuldu. Malatya’nın ve Battalgazi’nin yöresel ürünlerini tadan konuklar, özelikle Türk Patent ve Marka Kurumunun tescilleyerek, coğrafi işaret belgesi verdiği “Haşhaşlı dut pestiline hayran kaldı.

Battalgazi’ye hayran kaldığının altını çizen Global Gastro Ekonomi Zirvesi Komite Başkanı ve TURYİD yönetim kurulu üyesi Ebru Koralı, “Battalgazi’de güzel anılarımız oldu. Çok tarihi ve güzel bir yer. Bu tarihi mekanları yakından tanıdık. Arslantepe gibi ilk kez böyle dikkat çekici bir tarihi mekanın içine girdim. Çok etkiliydi. Arkeolog arkadaşın anlatması gerçekte bizleri tarihe tanıklık ettirdi, o güne götürdü. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifinin hazırlamış olduğu çok güzel bir sofrada buluştuk. Çok güzel yemekler yedik. Çok güzel ürünler tattık. Hatta paket bile yaptım kendime. İlk defa Malatya kömbesini yedik. Battalgazi Belediyesi’nin Coğrafi işaret belgesi aldığı haşhaşlı dut pestili yedik. Ona hayran kaldık. Kooperatifimizin Fahri Başkanı Yıldız Güder hanımefendide bizleri çok güzel ağırladı. Unutulmaz bir gün yaşadık. Açıkçası bu kadar zengin bir kültürle karşılaşacağımı düşünmüyordum. Çok güzeldi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.



“Battalgazi’de unutulmaz bir gün yaşadım”

Unutulmaz bir gün yaşadığını ifade eden Mutfak Dostları Derneği Başkanı ve Milliyet Gazetesi Yazarı Zeynep Kakınç ise şunları söyledi:

“Ben ilk önce yemeklerden bahsetmek istiyorum. Çok güzel bir gurur duyduğumuz bir ağırlama ile karşılandık. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder’e çok teşekkür ediyorum. Yediğimiz her şey muazzam derecede güzeldi. Unutulmaz bir gün yaşadım. Zaman zaman Malatya’ya ait ürünler ve yöresel yemekler, yurt dışında düzenlenen etkinliklerle tanıtılıyor. Hatta Brüksel’de Malatya yemeklerinin tanıtıldığı bir organizasyonda bizzat yer aldım. Katılan çok sayıdaki yabancılar için hayranlık uyandıran bir organizasyon olmuştu. Özellikle bu gastronomik değerleri yukarı taşımak gerekiyor. Herkesin öğrenmesi ve herkesin tatması gereken ürünler var. Arslantepe Höyüğü’nü gezdik. Müthiş bir tarih var orada. Şuan 5 bin yıldan bahsediliyor ama sanırım kazılarla beraber bu daha da gerilere gidecek. Bu bile başlı başına bir potansiyel. Bildiğim kadarıyla da höyüklerin en eskisi. Ülkemizin geçmişi ve Battalgazi’de de böyle kıymetli tarihi mekanlar mevcut. Battalgazi’yi yakından tanıdık. İnşallah her zamanda geleceğiz.”



“Tüm sevdiklerimi buraya getireceğim”

"Çevremdeki tüm sevdiğim insanları, Battalgazi’ye getireceğim" diyerek Doğu’nun gözbebeği olan Battalgazi’ye hayranlığını belirten TV100 Haber Koordinatörü Neşe Toptaş, “Benim Malatya’ya ilk gelişim. Kendimi çok şanslı hissediyorum. İyi ki böyle bir organizasyonda yer aldım. Battalgazi Malatya’nın büyük ilçelerinden birisiymiş. Çok ama çok beğendim bu şirin ilçeyi. Arslantepe muhteşem bir höyüktü. Hakikaten o tarihin içinde gezmek, o tarihi görmek ve binlerce yıl önceki bu yapıtlara yakından tanık olmak çok etkileyiciydi. Kervansaray’da güzeldi. Poyraz Konağı da çok güzel. İstanbul’a döndüğüm zaman çevremdeki tüm insanlara Malatya’yı ve Battalgazi’yi önereceğim. Gezi programının ardından Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin konuğuyuz. Kadının emeğini ve gücünün burada gördük. Muhteşem yemekler yedik. Malatya’nın böyle bir yemek kültürü olduğunu inanın bende bilmiyordum. Özellikle çevremdeki tüm sevdiğim insanları, mutlaka ama mutlaka Battalgazi’ye getireceğim. Battalgazi’de, nasıl tarihi bir güzellik ve gastronominin olduğunu anlatmaya çalışacağım” dedi.

Gezi programının sonunda Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Fahri Başkanı Yıldız Güder, konuklara Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi tarafından hazırlanan doğal ve yöresel ürünlerin yer aldığı Hediye Sepetini takdim etti.

