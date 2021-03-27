Malatya'da tüfekle vurulan genç defnedildi

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Malatya'da tartıştığı arkadaşı tarafından tüfekle vurularak öldürülen genç Akçadağ ilçesinde toprağa verildi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde tartıştığı U.K. tarafından pompalı tüfekle sırtında vurulan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Cihan Şakar'ın (38) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Şakar'ın cenazesi ailesinin yaşadığı Akçadağ ilçesine getirilerek, Ören Mahallesi'nde kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde toprağa verildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımın olduğu cenaze namazında Şakar'ın yakınları güçlükle ayakta durdu.

Cihan Şakar'ın katil zanlısı U.K.'nin yakalanması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

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