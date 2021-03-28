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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gurmeler malatya'daki müze ve el işi ürünlere hayran kaldı

İHA

Gurmeler malatya'daki müze ve el işi ürünlere hayran kaldı

‘Hayat Çiçek Açıyor’ sloganıyla başlatılan ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ kapsamında Malatya’ya gelen gurme ve yemek yazarlarından oluşan misafirler, Malatya Büyükşehir Belediyesi müzelerini gezdi. Müzelerde çocukluk dönemlerine nostaljik bir yolculuk yapan gurme ve yazarlar, ziyaret ettikleri kooperatifte yapılan el işi ürünlere ise hayran kaldı
Geçtiğimiz günlerde Malatya’nın gastronomi, tanıtım ve turizmine katkı sağlamak için kurulan ve ilk organizasyonunu kuruluş aşamasından hemen sonra ‘Kayısı Çiçeği Festivali’ ile başlatan Malatya Gastronomi, Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD), festival kapsamında Malatya’ya gelen gastronomi ve turizmin ulusal alanda önemli isimlerini, Malatya’nın tarihini, doğal güzelliklerini ve gastronomi anlamında lezzetlerini tanıtmayı sürdürüyor. Program dâhilinde Malatya’da bulunan misafirler, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan müzelerle birlikte, yine Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde faaliyet gösteren MALDİANA Kadın Kooperatifini ziyaret ettiler.
1890 yılından günümüze birçok radyo ve gramofonun bulunduğu, Türkiye’nin en büyük Radyo ve Gramofon Müzesini gezen ziyaretçiler, müzenin kendilerini geçmiş anılarına götürdüğünü söylediler. Malatya’ya geldiklerini andan itibaren gezdiklerini müzeleri çok etkileyici bulduğunu söyleyen Köşe Yazarı ve Bein Gurme Tv Programcısı Ebru Erke, Radyo ve Gramofon Müzesinde tarihe yolculuk yaptıklarını ve müzede bulunan eserlerin çoğunu görmediklerini dile getirdi.
Gastronomi ve Turizm Yazarı Sermet Severöz ise “Müzeyi gezerken çocukluğuma gittim. Anneannemin, babaannemin evine bizim kendi evimize gittim. Volkmanlerle gençliğime gittim. Çok emek verilmiş çok güzel bir müze” dedi.
Mesleği itibariyle Radyo ve Televizyon okuduğunu ancak müzede bulunan radyoları üniversite hayatı boyunca da görmediğini dile getiren Televizyon Pogramcısı ve yazarı gazeteci Murat Güloğlu, “Müze son derece güzel. Dünya’nın birçok yerinde de olduğunu sanmıyorum. Çok yer gezdik ama böylesini görmedim. Son derece başarılı. Müzeye geldiğinizde tarihte bir yolculuk yapıyorsunuz. Yapanların ellerine sağlık. Malatya’nın eşsiz bir yer olduğunu söylemek istiyorum. Doğal ürünleri ve doğal hayatı son derece güzel. İnsanı son derece güzel. Yaklaşık 89 yıl önce gelmiştim. Çok gelişmiş olduğunu gördüm. Malatyalıları zaten seviyorum, çevremde Malatyalı çok. Malatya’ya gelmeye devam edeceğiz” diye konuştu.
İki gün boyunca şehirde maraton gibi zaman geçirdiklerini ve Malatya’ya gelince çok etkilendiklerini söyleyen Global Gastro Ekonomi Zirvesi Komite Başkanı Ebru Köktürk Koralı, “ Malatya’da çok kıymetli ürün var. Her şeyden önce bizim için kıymetli olan güzel yemekten ziyade ürünün kaynağında olabilmek. İnanılmaz lezzetli et yemekleri yedik. Tava yemekleri, kavurmalar muhteşemdi. Yediğimiz yemeklerin eşi benzeri yok ve hiçbir yerde de yok. İnanılmaz lezzetli yemekler yedik. Bunların dışında bence dünyanın en zarif yemeği olabilir düşüncesindeyim Kiraz Yaprağı sarması. Bence benim bugüne kadar gördüğüm en zarif Türk yemeği diyebilirim. Tadı çok rafine ve yormayan bir tat. Malatya’da üç tane kadın kooperatifini de gezme fırsatımız oldu. Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyelerinin girişimleriyle hanımefendilerin fahri başkanlığında kurulan kooperatifleri gezdik. Daha sonrasında yine Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yine hanımefendinin fahri başkanlığını yaptığı MALDİANA Kadın Kooperatifini gezdik. Benim için en kıymetlisi bu. Kalkınmanın kadın yaratacağı ekonomiyle bir farklılık yaratacağını düşünüyorum. Kadınlarımızın ekonomiye katılması demek ekonomimizin ikiye katlaması demek ve gastronomi sektörünün de gelişmesi demek. Ben kendi adıma kadın girişimci kooperatiflerini ben kendi adıma çok önemsiyorum. MALDİANA Kadın Kooperatifinde ve diğerlerinde harika yemekler, harika lezzetler tattık ve ürünlerde gördük. Kooperatifte bulunan ürünleri tüketiciye nasıl ulaştıracaklar kendilerine gönüllü olarak yardımcı olacağız. Malatya’da olmaktan çok mutluyum, Malatya’da her şey var. Bence Malatya’nın bir eksiği yok” ifadelerini kullandı.
MAGTAD olarak Malatya’nın gastronomisine, turizmine ve tanıtımına katkı sağlayarak Malatya’yı zirveye taşımak için çalıştıklarını belirten MAGTAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç, “Geçtiğimiz hafta yeni kurulan derneğimiz Kayısı Çiçeği Şenliğini organize etmişti. Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç başkanlığında ülkemizin önde gelen ulusal medya temsilciler, ulusal kanalların ve gazetelerin lezzet köşe yazarları ve programcılarıyla birlikte diğer gastronomi derneklerinden oluşan güzel bir heyeti ilimizde ağırlıyoruz. Birçok konuğumuz daha önce Malatya’ya gelmişti. 45 yıl önce geldikleri için konuklarımız bu gelişlerinde gerçekten Malatya’nın tarihi ve turizm noktalarında özellikle müzelerimizdeki ve restoranlarımızdaki gelişmelerimize hayret ettiler. Malatya gerçekten iyi yolda. Artık bundan sonra bu şehrin bütün katmanlarının turizme biraz daha önem vermeleri, biraz daha kendilerini turizme alıştırmaları ve bundan sonra Malatya’nın turizminin dışarıya daha iyi tanıtılması, dışarıdan gelen turizmcilerin de burada iyi ağırlanması için topyekûn bir çaba içerisine girilmesi gerekir. Derneğimiz bunu kendine şiar edindi. Sadece gastronomi değil, turizm ve tanıtım organizasyonları içerisinde resmi kurumlarla birlikte STK’lar derneğimizin çatısı altında hep birlikte hareket ediyoruz. Ben egosunu bir kenara bırakıp biz olgusunu ortaya çıkardık. Biz Malatya için ne yapabiliriz artık bunu faaliyete geçireceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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