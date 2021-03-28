TVF 1. Ligi Malatya Büyükşehir, Hatay'a yenildi

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Türkiye Voleybol (TVF) 1. Lig Erkekler B Grubunda Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımına 30 mağlup oldu.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan 1. Lig Erkekler B Grubu müsabakasında Malatya Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediye takımını konuk etti. Eyyüp Şahin ve Furkan Salduz isimli hakemlerin yönettiği Voleybol maçının setlerini konuk takım Hatay Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, 2519, 2522 ve 2518'lik skorlarla 30 aldı.

Hatay Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, karşılaşmadan 30 galip ayrılarak Hatay’a sevinçli olarak dönerken, ev sahibi Malatya Büyükşehir Belediyespor ise mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

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