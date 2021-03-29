Batuhan’ın okul yolu asfaltlanıyor Bedensel engelli Batuhan’a tekerlekli sandalye yardımında bulunan Yeşilyurt Belediyesi, yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun asfaltlanması için de çalışma başlattı

Malatya’da babasının sırtında okula giden 10 yaşındaki Batuhan Şahin, Yeşilyurt Belediyesinin yolu asfaltlamaya başlaması ile artık bu çileden kurtulmuş olacak.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek Mahallesi Küllümağara mevkiinde yaşayan 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli Batuhan’ın 3 yıldır babasının sırtında okula gidip gelmesi, birçok hayırsever gibi Yeşilyurt Belediyesini de harekete geçirdi. Aileye ilk etapta tekerlekli sandalye yardımında bulunan Yeşilyurt Belediyesi, okula giden yaklaşık 1 kilometrelik toprak yolun asfaltlanması için de çalışmalara başladı.

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Batuhan’ın evinden Küllümağara Mahallesi’ne kadar olan kısmın yapımına başlarken, Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın, Batuhan’ın diğer eksiklikleri ile de yakından ilgilendiği öğrenildi. Batuhan’ın babası Halil Şahin’in sırtında okula gidip gelmesinin kamuoyuna yansımasının ardından ülkenin dört bir yanından hayırseverler de Batuhan için harekete geçerek, destek olmak istedi.

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