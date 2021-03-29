Çocuklar kendi oyuncaklarını kendi yapıyor

Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde, çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi gerçekleştirildi.
İlçenin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başlatılan “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi kapsamında yaptığı oyuncaklarla beğeni kazanan öğrenciler ödüllendirildi.
Çocukların el becerilerinin geliştirilmesi için “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi sonunda derece elde eden öğrencileri makamında kabul ederek hediyelerini veren Kaymakam Bülent Şimşek, projenin önemine temas etti.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığınca başlatılan “Oyuncağını Yap, Hediyeni Kap” projesi ile yeteneklerin ortaya çıkarılmak istendiğini bildiren Şimşek, ayrıca okullarda projeye katılan bütün öğrencilerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiğini kaydetti.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.