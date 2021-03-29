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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Garip’ten Belediye Başkanı Güder’e ziyaret

İHA

Garip’ten Belediye Başkanı Güder’e ziyaret

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya’ya gelen 22. Dönem AK Parti Milletvekili ve YazarŞairRessam Recep Garip’i konuk etti.
Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şubesi’nin ‘Demokrasi ve Özgürlükler’ Projesi kapsamında bugün düzenleyeceği “28 Şubat Postmodern Darbesi” konulu söyleşi için Malatya’ya gelen 22.Dönem AK Parti Milletvekili ve YazarŞairRessam Recep Garip, Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç ve beraberindeki heyet Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamında ziyaret etti. Geçmişin tecrübesini gelecek kuşaklara aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirten Güder, söyleşi konuğu Garip’e Battalgazi’ye gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan gençlik yatırımları hakkında kısa bilgiler verdi.

“Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz”

Battalgazi Belediyesi Başkanı Osman Güder’in Battalgazi’de rol model çalışmalara imza attığını belirten Milli Türk Talebe Birliği Malatya Şube Başkanı Mehmet Sağdıç, “İç İşleri Başkanlığı ile ortaklaşa olarak yürüttüğümüz ‘Demokrasi ve Özgürlükler’ projesi kapsamında düzenleyeceğimiz söyleşimizin konuğu olarak 22. Dönem Milletvekilimiz Recep Galip ağabeyimizi konuk ediyoruz. Ağabeyimiz ile birlikte Medeniyetin Kalbi Battalgazi’mizin belediye başkanını ziyaret ettik. Hem ziyaret edip sohbet etmek hem de muhabbetiyle bizlere ufuk olması için bu ziyareti gerçekleştirdik. Başkanımızın bizlere gösterdiği ev sahipliği ve her zaman gençlere yaptığı rol model hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Gençlerimizle 28 Şubat’ı konuşacağız”
Malatya’da ve Battalgazi’de olmaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu ifade eden 22.Dönem AK Parti Milletvekili ve YazarŞairRessam Recep Garip, “Malatya’da ve Battalgazi’de olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder beyefendiyi ziyaret ediyoruz. Pandemi nedeniyle mesafemize dikkat ediyoruz. Bu anlamda geçirdiğimiz bir yılın önümüzdeki yıllar içerisinde çok daha fazla kısalarak, üzerimizdeki musibetin kalkmasını rabbimizden niyaz ederiz. Başkanımıza minnettarlığımızı sunuyoruz ve gayretinin daim olmasını temenni ediyorum. Darbeler tarihine bakıldığında, 400 yıllık bir geçmiş gözlerimizin önüne seriyor. Sadece Cumhuriyet döneminde bir darbe yaşanması söz konusu değil, geçmişten beri devam eden bir süreç var. Belki 28 Şubat’ı belirgin kılan ‘Bin yıllık bir mühür bastık’ düşüncesinin nasıl alabora edildiğini anlatma adına, 28 Şubat’ı yeniden okumak ve geleceğimize yeniden bir yol haritası çizmek lazım. Darbelerden, musibetlerden, olaylardan ve hadiselerden kendimize düşen payı ve gereken tedbirler konusunda mütalaa yapmak en doğru olanıdır. Milli Türk Talebe Birliği, benim liseli yıllarımdan itibaren evim olmuştur. Bugünde kıymetli başkanımın daveti üzerine, gençlerimize 28 Şubat’ı konuşacağız. Güzel bir söyleşi olacak inşallah. Bizleri bugün ağırlayan başkanıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Geçmişi unutmamak ve unutturmamak gerek”
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Kıymetli misafirlerimizi, Malatya’nın kadim ilçesi Battalgazi’mizde ağırlamaktan mutluluk duydum. Vekilimiz ve ağabeyimizin de az önce altını çizdiği bir konu vardı. Geçmişi unutmamak ve unutturmamak gerek. Yüce Rabbimiz, Kuranı Kerim’de ‘Geleceği, geçmişe göre inşa etmemiz’ için uyarıda bulunuyor. Sizlerde bugün ki programda gençlerimize, geçmişi hatırlatma noktasında vereceğiniz bilgiler çok değerli ve önemlidir. Milli Türk Talebe Birliği, bir hayat mektebidir. İnsanların eğitimlerinde ciddi katkıları olmuştur. Dünyada Türkiye’yi gündeme taşıyan insanların, bu okullardan geçtiğini biliyoruz. Buda bizi memnun ediyor. Rabbim eksikliklerinizi vermesin. Rabbim geleceğimize ışık tutan insanlarımızın ömrünü bereketli kılsın” diye konuştu.

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