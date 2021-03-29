Kaçak balık avlayanlara ceza

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Malatya’da, yasak bölgede kaçak balık avlayanlara para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Arapgir İlçesi Sinikli Mahallesinde, Ö.Ü ile H. Ü. isimli şahısların çay tesisi yakınında balık avladıkları tespit edildi.

Şahıslar hakkında her birine bin 635’er TL, su ürünleri kanununa muhalefetten idari para cezası uygulandı.

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