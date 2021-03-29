Kaçak kazıya suçüstü

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Malatya’da ihbar sonucu kaçak kazı yapan 3 genç suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi İlçesi Karatepe Mahallesi’nde kaçak kazı yapıldığı Jandarma’ya ihbar edildi. İhbar alınması üzerine, olay yerine gidildiğinde, O. T.( 23) M. T.(22) ve Y. E. K. ( 20) isimli şahıslar kaçak kazı yaptığı sırada suçüstü yakalandı.

Şahısların olayda kullandıkları 1 adet altın arama detektörü, 1 adet kürek, 1 adet kazı için kullanılan demir parçası muhafaza altına alındı.

Jandarma tarafından tahkikat sürdürülüyor.

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