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Yeşilyurt'ta kitapseverler için kitap kafe Çınar: “İlyas kitap kafemiz hayırlı olsun”

İHA

Yeşilyurt'ta kitapseverler için kitap kafe Çınar: “İlyas kitap kafemiz hayırlı olsun”

Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerin sayısını artırmaya devam eden Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüyle imzalanan ‘Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü’ ile yapımını tamamladığı İlyas Kitap Kafe’yi vatandaşlarla buluşturarak, eğitim yatırımlarına bir tanesini daha ekledi.
İlyas Kitap Kafe önünde düzenlenen törende konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un dört bir tarafını eğitim ve spor alanlarıyla donatmaya devam ettiklerini ifade ederken, ilçe genelinde sayısını artırdıkları Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerle her yaştan vatandaşı daha fazla okumayla ve kitapla buluşturduklarını söyledi.
Toplumdaki okuma oranını artırmak hedefiyle hayata geçirdikleri eğitim yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Yeşilyurt’umuzdaki Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafelerimizin sayısını hızla artırmaktayız. Üzerinden iki yıl geçen mahalli idareler seçimler sırasında yapmayı taahhüt ettiğimiz yatırımlarımızın başında gelen Millet Kıraathaneleri ve Kitap Kafe gibi her yaştan vatandaşımızın bilgiye ve kitaba ulaşmasını kolaylaştıracak yatırımlarımıza bugün bir yenisini daha ekliyoruz. İç ve dış mimarisinin yanı sıra okuma alanları, oturma bölümleri ve raflarındaki eşsiz eserleriyle bölgemize değer katacak olan İlyas Kitap Kafemiz, 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kentimizde ki kütüphane ihtiyacına alternatif çözümler getirmek adına hizmete sunduğumuz yatırımlarımız arasında yer alan Kitap Kafemizin açılışının her yıl 29 ile 4 Nisan günleri arasında kutlanan ‘Kütüphane Haftası’ etkinliklerine denk gelmesinden dolayı da ayrıca mutluyuz. Kadim medeniyetimizin tüm zenginliklerine sahip, tarihsel ve kültürel anlamda güçlü bir potansiyele sahip Yeşilyurt’umuzun sosyal ve kültürel vizyonunu geliştirmeye öncülük edecek kültürel yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemekten kıvanç duymaktayız. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzle imzaladığımız ‘ Gençlik ve Gönüllülük İş Birliği Protokolü’ ile yapımını tamamladığımız ve bugünden itibaren kapılarını vatandaşlarımıza açacak olan İlyas Kitap Kafemiz, raflarındaki eşsiz eserlerinin yanı sıra temiz, düzenli, sakin ve sessiz ortamıyla kitapseverlerimize farklı bir dünyanın kapısını açacak değerli bir yatırımdır.” diye konuştu.
Merkezkırsal ayrımı yapmadan tüm mahallelerin sosyal yaşam seviyesini artıracak insan odaklı yatırımlara devam ettiklerini belirten Başkan Çınar, “ İlyas, Bentbaşı, Kaynarca, Kiltepe ve Çavuşoğlu gibi son yıllarda gerek alt ve üst yapı gerekse de aydınlatma, parklar ve çevre düzenlemesi gibi yatırımlarla çehresi ciddi seviyede değişip tercih edilen mahallelerimizi, eğitim yatırımlarımızla daha prestijli hale getiriyoruz. Hizmete sunduğumuz Kiltepe Meslek Edindirme Kurs Merkezi ve Çavuşoğlu Kitap Kafe başta olmak üzere bu bölgede yürüttüğümüz sosyal ve kültürel yatırımlarımıza İlyas Kitap Kafe’yi de ekleyerek, bu bölgemizin daha fazla gelişmesine öncülük etmiş oluyoruz. Hizmet noktalarımızın herkesin rahat ve kolay bir şekilde ulaşabilmesine öncelik tanıyoruz. İki kat üzerinden hizmete sunduğumuz, Millet Kıraathanesi anlayışına sahip İlyas Kitap Kafemizde, buradaki tüm mahallelerin ortak kullanacağı önemli bir kültür mekanıdır. Her yaştan vatandaşımız buraya gelerek rahat ve konforlu ortamlarda kitabını okuyacak, gençlerimiz derslerine ve sınavlarına hazırlanacak, ilmi, kültürel ve sanatsal sohbetler yapılabilecektir. Özellikle de gençlerimizi iyi ve güzel bir geleceğe hazırlamada bu tür eğitim mekanlarımız önemli bir misyon üstlenmektedir. Gelecekle ilgili beklentilerimizin yerine gelmesini sağlayacak bu tür yatırımlarla Yeşilyurt’umuz artık geleceğe daha güvenle ve huzurla bakmaktadır. İlyas Kitap Kafe gibi bölgemizin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı vatandaşlarımızla buluşturmuş olmaktan onur duymaktayız. Kültürel projelerimizin yanı sıra 30 farklı noktada yapımları devam eden spor tesislerimiz için desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza da bir kez daha şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca Melekbaba, Hoca Ahmet Yesevi, Çilesiz ve Tecde Mahallelerimize de bu tür eserleri kazandırmak için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar, inşallah bu güzel eserleri de yakında ilçemize kazandıracağız. İnşallah bu tür yatırımlarla kentimiz ve ilçemiz daha fazla gelişip, daha fazla güzelleşecektir” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden her zaman memnun olduklarını ifade eden MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ise “ Yeşilyurt Belediye Başkanımızın gayreti ve çabası, ekiplerinin özverili hizmetlerinden gayet memnunuz. Öğrenmenin asla yaşı yoktur, kitap okumayı hayatımızın merkezine yerleştirmeliyiz. Gençlerimizin güzel ve başarılı bir hayata sahip olması için bu tür eğitim merkezlerinin sayısı artması noktasında bizlerde tüm gücümüzle destek veriyoruz. Yeşilyurt Belediyesine ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
İlyas Kitap Kafeyi Yeşilyurt’a kazandıran Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunan AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır, “ Belediyelerimizin çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Malatya’nın değişimi ve gelişiminde gerçekten çok büyük gayretler sarf ediyorlar. Yeşilyurt Belediyemizde kendi bölgesinde başarılı hizmetlerin altına imza atmaya devam ediyor. İlyas Kitap Kafe gibi bölgenin ihtiyaç duyduğu bir yatırımı hizmete sunan Yeşilyurt Belediye Başkanımızı ve değerli mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın okuduğu duanın ardından açılış kurdelesi kesilen İlyas Kitap Kafe hizmete sunuldu. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kitap Kafede incelemelerde bulunan protokol üyelerine, eğitim hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, AK Parti Milletvekili Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Battalgazi Belediye Başkan Vekili Zafer Kırçuval, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, İl Müftüsü Veysel Işıldar, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, AK Parti Yeşilyurt Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, Alperen Ocakları İl Başkanı Yalçın Arıcak, Mahalle Muhtarları ve mahalle sakinleri katıldı.

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