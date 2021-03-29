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Şehit Semih Özbey’in ismi kütüphanede yaşatılacak

İHA

Şehit Semih Özbey’in ismi kütüphanede yaşatılacak

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İnönü Üniversitesi Hayriye Başdemir Ortaokulu’nda Gara Şehitlerinden Malatyalı Şehit Semih Özbey’in anısına oluşturulan Ay Yıldızlı Kütüphane’nin açılışını gerçekleştirildi. Şehitlere olan vefa ve saygı duygusunu kütüphaneler aracılığıyla yaşattıklarını belirten Başkan Güder, “Şehidimizin adının yaşatılacağı bu kütüphane, gelecek nesillerimize kılavuz olacak” dedi.
Battalgazi Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi tarafından İnönü Üniversitesi Hayriye Başdemir Ortaokulu’nda oluşturulan Ay Yıldızlı Kütüphane’nin açılışı gerçekleştirildi. Yüzlerce kitaptan oluşan kütüphaneye, Gara Şehitlerinden Malatyalı Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Semih Özbey’in ismi verildi. Kütüphane’nin açılış programı öncesinde 3.sınıf öğrencisi Yusuf Aras Ölçekli’nin İstiklal Marşı’nı ve 8.öğrencisi Tunay Kerem Demirci’nin seslendirdiği şiir, duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Şehit Semih Özbey’in babası Gürsel Özbey’in telekonferans ile katıldığı açılış programına; Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Çetin, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürü Mustafa İnci, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Müdürü Cemal Kurhan, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Özgür Karataş ve davetliler katıldı. Kurdele kesilerek yapılan açılış sonrası öğrencilere kitap okumanın önemini anlatan Başkan Güder, şehitlerimizin adının geçtiği her yerde hüzün ve minnettarlık duygusunun bir arada olduğunu belirterek, “Vatanı, bayrağı uğruna şehit olmuş tüm güvenlik güçlerine Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

“Gelecek nesillerimize kılavuz olacak”
Çok güzel bir çalışmaya imza atıldığını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Duygu dolu bir programda bir aradayız. Şehitlerimizin adının geçtiği her yerde hüzün ve minnettarlık duygusu bir arada oluyor. Battalgazi Belediyesi, İnönü Üniversitesi ve Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitimi Merkezi tarafından yaptırılan bu projeye, paydaş olmanın gururunu yaşıyoruz. Okulumuza yaptırdığımız Kütüphanemize, Malatyalı Şehidimizin ismini vermemizin de çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Bu çalışmamızın temel hedefi; şehitlerimize olan vefa ve saygı duygusunu kütüphaneler aracılığıyla yaşatmak ve isimlerini unutturmamaktır. Şehidimizin adının yaşatılacağı bu kütüphane, gelecek nesillerimize kılavuz olacak. ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ söylemini kendimize şiar edinmiş bir millet olarak, şehitlerimize sahip çıkışımızın ve o ulvi makama gösterdiğimiz hassasiyetin, güzelliğini şuanda yaşıyoruz. İslam’ın ilk emri de oku olarak başlıyor. Bilen ile bilmeyen bir olur mu? Böyle bir geleneğe ve medeniyete sahip bir milletiz. Geleceğimizi inşa etmek için Battalgazi Belediyesi olarak elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İnşallah bu yıl Battalgazi’mizde 7 tane yeni okulumuz yapılacak. Bu okullarımızın yapımında üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Bu tür çalışmalarımızı başka okullarda da yapmıştık, yapmaya da devam edeceğiz. Her zaman öğrencilerimizin emrine amadeyiz. Güçlü olmanın yolu okumak ve kütüphanelerden yararlanmaktan geçer. Çok kitap okuyacağız, çok çalışacağız ve siz gençler sayesinde daha da güçlü bir ülke olacağız. Tüm Şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Şehidimizin oğlu, bizim oğlumuz. Şehidimizin emaneti de bize emanettir. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum”
Kütüphanenin oluşturulması noktasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdul Kadir Duran, “Bugün Malatyalı Şehit Astsubay Semih Özbey’in adını yaşatmak adına, bir kütüphane açılışını gerçekleştireceğiz. Battalgazi Belediye’miz, İnönü Üniversitesi ve Halk Eğitim Merkezi’mizin birlikte eğitim ve öğretime katkı sunmak amacıyla, çok anlamlı ve güzel bir proje hayata geçirilmiş. Kütüphanenin oluşturulması noktasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ailesi açılışa rahatsızlığından dolayı gelemedi ama dayısı aramızda yer alıyor. Kütüphanenin sevgili çocuklarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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