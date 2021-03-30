Arslantepe’de gözler Temmuz’a çevrildi

Malatya Arslantepe Höyüğü’nün kaderi 1631 Temmuz 2021 tarihleri arasında belli olacak.

Battalgazi İlçesi Orduzu Mahallesi’nde bulunan ve dip derinliği Milattan Önce (M.Ö) 5000’li yıllara dayanan Arslantepe Höyüğü, 2014 yılından beri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunuyor.

İlk medeniyetin görüldüğü Arslantepe Höyüğü’nün kaderi 1631 Temmuz 2021 tarihleri arasında belli olacak. UNESCO Dünya Miras Komitesi bu tarihlerde online toplanacak. Bu toplantıda Arslantepe Höyüğü dosyasının karara bağlanması bekleniyor.



Açık Hava Müzesi olarak da hizmet veriyor.

İtalya Roma Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ile Malatya Müze Müdürlüğü iş birliğiyle her yıl yaz döneminde başlayıp sonbahara kadar süren kazıların devam ettiği Arslantepe Höyüğü, Açık Hava Müzesi olarak da tarih severlere hizmet veriyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Arslantepe Höyüğü için hazırlanan rapor, UNESCO’ya gönderilerek, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne alınması için başvuru yapılmıştı. Arslantepe Höyüğü’nün, 1631 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenlenecek toplantıda, UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesine alınması bekleniyor.

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