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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arguvan’da Trafik Haftası etkinliği

İHA

Arguvan’da Trafik Haftası etkinliği

Türkiye genelinde düzenlenen Trafik Haftası etkinliği, Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde de gerçekleştirildi.
Trafik Haftası etkinliği çerçevesinde, Arguvan İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu önünde, 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı ile yaya geçidinde araçlar durdurularak yayalara yol vermeleri konusunda bilgilendirmeler yapıldı. Arguvan İlçe Emniyet Amirliği ve ilçe jandarma komutanlığı trafik ekiplerince Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Jandarma ve polis trafik ekipleri vatandaşlara trafik güvenliği ile ilgili broşür dağıtıp bilgilendirilirken, çocukların ve vatandaşların trafikte nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda da uyarılarda bulunuldu.
İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş, yaya geçişi önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırmak adına İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “Geleceğimizin teminatı olan çocukları bilinçlendirerek trafik kazalarının azalması ve yaya güvenliğini ön plana çıkarmak hiçbir zaman sürücüler tarafından açıkça göründüğünüz varsayımıyla hareket etmeyin. Her zaman araç sürücüsü ile göz kontağı kurmaya çalışın. Araç tam olarak durmadan karşıya geçmeye çalışmayın” dedi
Etkinliğe, ilçe kaymakamı Gökhan Dolaş’ın yanı sıra ilçe jandarma Komutanı Ali Ayva, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, ilçe daire müdürleri, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

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