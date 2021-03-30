Malatya’da sinema salonlarının faaliyetleri 12 Mayıs’a ertelendi

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Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinde tekrar kırmızı kategoride yer alan Malatya’da sinema salonlarının faaliyetlere başlaması 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ertelendi.

Salgınla mücadele tedbirleri kapsamında İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla sinema salonlarının faaliyetleri 1 Nisan 2021 tarihine kadar durdurulması kararlaştırılmıştı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplanarak, gelinen aşamada sektörün bu yöndeki talepleri ve salgınla mücadelede alınan tedbirlerin devamının sağlanması ve desteklenmesi amacıyla sinema salonlarının faaliyetlerine 12 Mayıs 2021 tarihine kadar ara verilmesine karar verildi.

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