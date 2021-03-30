Okul lojmanında korkutan yangın

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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde bir okul lojmanında çıkan yangında maddi hasar meydana geldi.

Doğanşehir ilçesine bağlı Topraktepe Mahallesinde bulunan okulun lojmanında sobadan sıçrayan kıvılcımlarım neden olduğu yangın çıktı. Tek bir ailenin oturduğu tek katlı lojmanın çatısında başlayan yangın çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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