Malatya’da Kırmızı çizgi uygulaması başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yaya önceliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı kırmızı çizgi uygulamasına Malatya'da katıldı.

Yurt genelinde başlatılan etkinlikle kavşak giriş ve çıkışlarıyla, yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlama, geçmek üzere olan yayalara durarak ilk geçiş hakkı verilme farkındalığının oluşturulması hedefleniyor.

Malatya'da belirlenen yaya geçitlerindeki orta şeritler sembolik olarak kırmızıya boyandı. Böylece sürücülere 'Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir' mesajı verilecek. Yaya geçitlerindeki 'kırmızı çizgi' uygulaması ile birlikte trafik denetimleri de artırılacak. Bu kapsamda İnönü Caddesi’nde gerçekleşen farkındalık etkinliğine, Vali Vekilli Mustafa Şahin, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Burada bir açıklama yapan Malatya Vali Vekilli Mustafa Şahin, "İçişleri Bakanlığımız tarafından başlatılan bir dikkat çalışması, bir farkındalık oluşturma çalışması başlatıldı. Karayolları Trafik Kanunu, trafikteki düzeni sağlaması ile ilgili bir kanun var. Karayolları dediğimiz güzergahları zaman zaman araçlar zaman zaman yayalar kullanıyor. Bu iki unsurun üstünlük sağladığı noktalar var. Trafik akışının sağlıklı olabilmesi için herkes birbirine saygılı ve kanunlara uyması gerekiyor. Trafik işaretlerinin olmadığı veya trafik polisinin olmadığı okul ve benzeri yerlerde sürücülerin yaya geçitlerinde hızlarını kesmelerini ve araçlarını durmalarını istiyoruz. Yaya geçtikten sonra yoluna devam etsin. Bu konuda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz ” diye konuştu.

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