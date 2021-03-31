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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’dan 5 proje bölge birincisi

İHA

Malatya’dan 5 proje bölge birincisi

Lise öğrencileri arasında düzenlenen ve Malatya’dan 12 branştan davet edilen 31 projeden 5 proje bölge birincisi, 1 proje bölge ikincisi, 1 proje bölge üçüncüsü oldu. Malatya bölge birincisi olan projeler, 2428 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
Yarışma, lise öğrenimine devam etmekte olan öğrencileri temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca (BİDEB) düzenlendi.
“52.Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması” Bölge değerlendirmeleri, Covid19 salgını nedeniyle çevrimiçi yapıldı.
Yarışma, Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı, Yazılım alanlarında yapıldı. Malatya Bölgesinde, Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin, Şanlıurfa ve Tunceli olmak üzere 8 ilden toplam bin 726 proje başvurusu oldu. Malatya’dan da 146 proje başvurusu yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda toplam 180 proje bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı. 180 projeden 31’i Malatya’dan bölge yarışmasına katıldı.
20202021 Eğitim Öğretim yılı TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Değerlendirmesine Malatya’dan 12 branştan davet edilen 31 projeden 5 proje bölge birincisi, 1 proje bölge ikincisi, 1 proje bölge üçüncüsü oldu. Malatya bölge birincisi olan projeler, 2428 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.
Malatya Bilim Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan coğrafya alanında “Görmeyen Harita” projesi, Değerler Eğitimi Alanında “Dijital Yerlilerin Değerleri” projesi, Kimya Alanında “Intumescent Malzemenin Geliştirilmesi” projesiyle bölge birincisi, Malatya Göztepe Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerince hazırlanan “Meduscum Yara ve Yanık Kremi” projesi ile biyoloji alanında bölge birincisi oldu.

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