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Yeşilyurt'ta ayak bilardosu etkinliği Çınar: “İlk ve örnek projelerle sportif etkinliklerin boyutunu genişletiyoruz”

İHA

Yeşilyurt'ta ayak bilardosu etkinliği Çınar: “İlk ve örnek projelerle sportif etkinliklerin boyutunu genişletiyoruz”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Pandemi döneminde her yaştan vatandaşımızı sportif etkinliklerle buluşturmak amacıyla düzenlediğimiz Gençlik Şenlikleri kapsamında Ayak Bilardosu etkinliği düzenleyerek Malatya’da bir ilki bir gerçekleştirdik” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından organizasyonu yapılıp Malatya Park AVM Etkinlik Alanına kurulan Ayak Bilardosu Sahaları, sporseverlerin dikkatini çekti.
Malatya’da ilk kez düzenlenen Ayak Bilardosu etkinliğine katılarak farklı bir deneyim yaşayan sporseverler, neşeli ve keyif dolu anlar yaşayıp, pandemi sürecinde ki stresli ortamdan az da olsa uzaklaşmaya çalıştılar.
Ayak bilardosunun yanı sıra etkinlik alanına kurulan langırt ve masa tenisi gibi diğer aktivite alanlarına yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, pandemi sürecinde sportif aktivitelere ağırlık veren Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sunarken, düzenlenen etkinliklerin gündelik hayatlarına renklilik ve hareketlilik kazandırdığını söylediler.
Malatya’da ilk kez düzenlenen Ayak Bilardosu etkinliğine katılarak vatandaşlarla birlikte sportif aktivitelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ‘Spor ve Etkinlik Yılı’ olarak ilan ettikleri 2021 yılı içerisinde farklı organizasyonları içerisine alan Gençlik Şenlikleriyle vatandaşların gündelik hayatlarına farklı bir dinamizm ve hareketlik getirdiklerini söyledi.
Ayak Bilardosu etkinliğiyle Malatya’da bir ilki gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını ifade eden Çınar, “ Hayat koşullarımızın baştan aşağıya değişmesine neden olan korona virüs salgını sürecinde vatandaşlarımızın sosyal hayattan kopmamaları ve yaşadıkları stresi bir nebzede olsa ortadan kaldırmak amacıyla başlattığımız Gençlik Şenliklerimiz kapsamında farklı, yeni ve bölgemizde ilk kez yapılan güzel bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından organizasyonu yapılıp, Malatya Park AVM Yönetiminin de destekleriyle Malatya’da ilk kez Ayak Bilardosu etkinliği düzenleyerek, ilk ve örnek hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik” dedi.
Ayak bilardosu maçlarının heyecanlı geçtiğine dikkat çeken Çınar, “ Bilardo masası şeklinde kurulan ve farklı bölümlerinde top atma noktaları olan sahalarımıza sporseverlerin gösterdiği yoğun ilgi bizi mutlu etti. Ülkemizde son dönemlerde yaygınlaşmaya başlayan ancak bölgemizde fazla bilinmeyen ayak bilardosunu, hemşerilerimizle buluşturarak her alanda olduğu gibi sporda da yine bir ilki gerçekleştirmiş oluyoruz. Tabii ki çok fazla bilinen bir spor dalı olmadığı için oynayanlar başta zorlanıyor ama daha sonra çok keyifli ve heyecan dolu anlara sahne oluyor. Hayatımıza farklılıkları ve yenilikleri kattığımız zaman yaşadığımız ortamdan daha fazla keyif alabiliyoruz. Ayak bilardosu da bu anlamda hem zihin dünyamızın hem de vücudumuzun sağlığı açısından önemlidir. Tüm sporlarda olduğu gibi bunda da heyecan var, çekişme var, adrenalin var. Ayak bilardosu sahasının yanı sıra langırt ve masa tenisi alanları da kurduk, vatandaşlarımız etkinliklere katılarak zamanlarını daha mutlu ve neşeli geçiriyorlar. Futboldan basketbola, tenisten yüzmeye, güreşten voleybola kadar tüm vatandaşlarımıza hitap eden bu tür sosyal sorumluluk projeleri ve hizmetlerimizle 2021 yılını inşallah dolu dolu geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı 2 Nisan’a kadar ücretsiz olarak hizmet verecek olan etkinliklerimiz kapsamındaki ayak bilardosu oynamaya, langırt ve masa tenisi gibi diğer aktive alanlarında spor yapmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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