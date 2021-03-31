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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi’deki tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları sürüyor

İHA

Battalgazi’deki tarihi mekanlarda restorasyon çalışmaları sürüyor

Malatya’nın Battalgazi ilçesinin Eskimalatya Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşlar tarafından 'Korku Ocağı' olarak ta bilinen 'Koca Vaiz Baba Türbesi' ile tarihi Ulu Cami’de, onarım ve restorasyon çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.
Yaşanan aksaklıklar nedeniyle restorasyonu yarım kalan ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in yoğun girişimleri sonucunda çalışmalarına yeniden başlanılan Koca Vaiz Baba Türbesi ve 24 Ocak 2020 Elazığ Sivrice depreminden sonra hasar gören tarihi Ulu Cami’yi yeniden güzel günlerine dönmesini sağlamak amacıyla başlatılan onarım ve restorasyon çalışmaları, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülüyor. Birçok yerli ve yabancı turistin uğrak mekanı haline gelen Battalgazi’deki Koca Vaiz Baba Türbesi’nde sağlamlaştırma, bütünleme ve yenileme çalışmaları devam ederken, minare kısmındaki çalışmaların tamamlandığı öğrenildi. Türbe’nin iç kısmındaki çalışmaların da devam ettiği gözlenirken, tarihi Ulu Cami’de de çalışmaların yoğun şekilde sürdüğü belirtildi.

“Battalgazi’yi medeniyetlerin merkezi haline getireceğiz”
Restorasyon çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “2020 yılının Ocak ayında yaşadığımız depremden, hepimizin de şahit olduğu üzere Battalgazi’miz önemli ölçüde etkilenmişti. Etkilenen tarihi eserlerimizden bir tanesi de Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında 1224 yılında inşa edilen Ulu Cami’miz. Depremden hemen sonra girişimlerimiz sonunda Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden yetkililer bölgemizi ziyaret ettiler. Battalgazi deyince aklımıza kültür ve medeniyet geliyor. Battalgazi'miz her alanda güzide bir ilçedir. Turizm potansiyeli yüksek bir ilçeyiz. Battalgazi'mizin sınırlarında Kervansarayımız, Ulu Camimiz, Kanlı Kümbet, Poyraz Konağımız, Şahabei Kübra Medresemiz, Arslantepe Höyüğü'müz ve diğer bütün tarihi alanlar ilçemizde yer alıyor. Battalgazi Belediyesi olarak bizde kültürümüzü ayağa kaldırmak, medeniyetimizin hangi noktalara geldiğini görme ve gösterme noktasında Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz ile restorasyon çalışmalarımızı beraber başlattık. Çalışmalarımız hali hazırda devam ediyor. Geçmiş zamanda restorasyonunda sıkıntılar yaşanan Koca Vaiz Baba Türbesi’ndeki çalışmalar da devam ediyor. Battalgazi’yi medeniyetlerin merkezi haline getirme yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

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