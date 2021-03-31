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Başkan Çınar, İstanbul’da Malatyalı STK’lar ile bir araya geldi Çınar :“Malatya ve Yeşilyurt için çalışmak büyük bir onurdur”

İHA

Başkan Çınar, İstanbul’da Malatyalı STK’lar ile bir araya geldi Çınar :“Malatya ve Yeşilyurt için çalışmak büyük bir onurdur”

İstanbul’da ki Malatya’lı Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanlarıyla bir araya gelen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türkiye ve dünyanın farklı noktalarında yaşayan hemşehrilerimizle aramızdaki gönül köprülerimizi daha da sağlamlaştırıp, Malatya ve Yeşilyurt’un her alanda kalkınmasına öncülük eden yatırımlarımızın sayısını artıracağız” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, İstanbul’da faaliyetlerini sürdüren Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra farklı meslek gruplarının temsilcileriyle bir araya gelip, Malatya ve Yeşilyurt’ta gerçekleşen yatırımlarla ilgili bilgiler paylaştı.
İstanbul’da ki hemşerileriyle bir araya gelip fikir alış verişinde bulunduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bazı temaslarda bulunmak amacıyla geldiğimiz İstanbul’da, iş ve aile hayatını burada sürdüren çok kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelmekten, onlarla sohbet edip hemhal olmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayım. Bizleri çok güzel bir ortamda misafir eden sivil toplum kuruluşu başkanlarımız ve burada yaşayan değerli hemşerilerimizle faydalı bir toplantı gerçekleştirdik. Son yıllardaki dev yatırımlarla çehresi ciddi seviyede değişen Malatya’mız, sanayi, tarım, hayvancılık, üniversite, turizm ve lojistik gibi alanlarda çok önemli vizyonlara ulaşmıştır. Malatya’nın batıya açılan penceresi olup, 23 kentten daha kalabalık olan Yeşilyurt’umuzun turizmden kültüre, tarımdan sanata, kentsel dönüşümden ödüllü çevre yatırımlarına, alt ve üst yapı yatırımlarından tarihi tescil evlerimizin restorasyon projelerine, spor tesislerinden eğitim hizmetlerine, temizlikten sosyal yardımlaşma hizmetlerimize kadar her alanda en iyi hizmetlere kavuşması içinde bizlerde elimizden geleni yapıyoruz. Malatya hızla gelişirken bizlerde kendi bölgemizdeki yatırımlarla bu değişim sürecine önemli katkılar sunuyoruz. Malatya ve Yeşilyurt için çalışmak, didinmek ve koşturmak bizim için büyük bir onurdur” dedi.
Yeşilyurt’un sanayi, kültür, tarım ve turizm potansiyelini artırmak adına çok önemli projeleri gerçeğe dönüştürdüklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “ Hemşerilerimizin gurur duyacağı bir Yeşilyurt için, omuzlarımızdaki yükün ağırlığını bilerek 7/24 çalışıyoruz. Üzerinden iki yıl geçen yerel seçimlerde vaat ettiğimiz 45 projemizin neredeyse tamamını büyük bir gayret, azim ve istekle çalışarak yerine getirdik. Vaat ettiklerimizin yanı sıra bölgelerimizin ihtiyaç duyduğu farklı projelerimizi gerçeğe dönüştürüp Yeşilyurt’umuzu ülke çapında bilinen ve tanınan bir ilçe hüviyetine kavuşturduk. Doğal zenginlikleri, havası, suyu ve kültürel hazineleriyle birbirinden farklı güzellikleri içerisinde barındıran Yeşilyurt’umuzda ki birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhundan aldığımız güçle, geleceğe yönelik çok önemli eserler kazandırıyoruz. Tarihi ve kültürel zenginliklerimiz ile tarımsal ve yöresel ürünlerimizi güçlü ve kaliteli yatırım alanlarıyla geniş kesimlere duyurmak amacıyla kültürel anlamda çok sayıda yatırım alanını ilçemize kazandırdık. Bölgemize özgü geleneksel yaşamı, farklı meslek dalları ve yemeklerimizi doğru bir bakış açısıyla tanıtmak amacıyla çok sayıda müze kurduk, konaklar oluşturduk. Örnek alınan ve birçok yerel yönetimin alıp uyguladığı yatırımları Yeşilyurt’umuzda hizmete sunduk. Biz bütün çalışmalarımızda en iyi ve en güzelini hedefliyoruz, ne yapıyorsak bölgemizin daha fazla gelişmesi için yapıyoruz. Gençlerimize, kadınlarımıza, yaşlılarımıza, dezavantajlı gruplara ve çocuklarımıza yönelik sportif, eğitim, kültürel ve sanatsal hizmetlerimizle bu alanda ciddi
bir farkındalık oluşturduk. İlçemizin sanayi, tarım ve turizm alanında güçlü bir potansiyelini ön plana çıkartmak adına doğru, planlı ve sağlıklı yatırımlar uyguluyoruz. Güçlü, çalışkan ve dinamik bir çalışma anlayışına sahibiz. Malatya’ da ki yerel yönetimler başta olmak üzere kamu ve kurumlar, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, muhtarlarımız, esnaflarımız ve mahalle sakinlerimiz aramızdaki iletişim kanallarımızı ve gönül köprülerimizi sürekli güçlü tutuyoruz. Gönülden, içten ve samimiyetle çalışarak vatandaşlarımızın hayır dualarını almaya çalışıyoruz. Belediyemizin birçok projesini STK’larla birlikte gerçekleştirdiğimiz istişare toplantılarında belirliyoruz. Birlikte yönetim anlayışı içinde sorunları belirleyip, acil ve öncelikle hizmet alanlarını seçiyoruz ve bunu uyguluyoruz. İstanbul’da faaliyetini sürdüren sivil toplum kuruluşlarının başkanları, yönetim kurulu üyeleri ve burada yaşayan değerli hemşerilerimizin de önerilerini ve taleplerini öğrenme fırsatı yakaladığımız bugün ki toplantımızdan çok güzel sonuçlar çıkardık. Yeşilyurt ile İstanbul arasındaki gönül köprüleri her zaman sağlamdır, bizlerde bu anlayışı daha güçlü ve kalıcı hale getirmek için üzerimize düşen tüm sorumlulukları yerine getirmeye hazırız. Güzel, kaliteli ve başarılı çalışmalarımızın sayısını sizlerle aramızdaki işbirliği sayesinde artıracağız. Yerel yönetimlerle sivil toplum kuruluşları arasındaki sağlam diyaloglar ve işbirliği, farklı yatırımların ve yeniliklerin önünü açan en önemli argümanlar arasındadır. Bizlerde bu bilinçle harekete edip toplumun tüm dinamikleriyle birlikte kentimize ve ilçemize hizmet ediyoruz. Sizlerin önerileri ve destekleriyle inşallah Malatya’mız ve Yeşilyurt’umuz her alanda kalkınıp, büyümesini sürdürecektir” ifadelerini kullandı.
İstanbul’daki Malatya’lı Sivil Toplum Kuruluşlarının davetiyle gerçekleşen programa, MASTÖB Anadolu Yakası Şube Başkanı Mehmet Çelik, Pendik, Kartal, Sancaktepe, Gebze ve Adalar İlçelerinde faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarının Başkanları, Özel Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası Genel Başkanı Gazeteci Necmettin Gültekin, AK Parti Pendik İlçe Başkanı Ali Şirin, AK Parti Pendik İlçe Halkla İlişkiler Başkanı Murat Kaya, AK Parti Kartal İlçe Başkan Yardımcısı ve Teşkilatlanma Başkanı Nimet Gündoğdu, Pendik Nüfus Müdürü Recep Sefi, Kartal Pazarcılar Odası Başkanı Mete Poyraz ile sanayiciler ve işadamları katıldı.

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