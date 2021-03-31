Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Malatya’da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 2 şüpheli sahsa eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 1 adet gümüş kabzeli ve yakut taslarla işlenmiş kılıç, 1 adet bronz heykel, 12 adet bronz sikke,2 adet altın sikke,2 adet mühür ele geçirildi.

Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Jandarma tarafından adli işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.