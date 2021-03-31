Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi

Malatya’da Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya il Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi. Yapılan çalışmada, 2 şüpheli sahsa eş zamanlı gerçekleştirilen operasyon sonucu, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait 1 adet gümüş kabzeli ve yakut taslarla işlenmiş kılıç, 1 adet bronz heykel, 12 adet bronz sikke,2 adet altın sikke,2 adet mühür ele geçirildi.
Şüpheli 2 şahıs gözaltına alındı. Jandarma tarafından adli işlemleri devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.