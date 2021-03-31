Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, jandarmanın düzenlediği operasyonda 18 parça tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, belirledikleri şüphelilerin adresine operasyon düzenledi. Aramada, eski dönemlere ait olduğu belirlenen gümüş kabzalı yakut taşlarıyla işlenmiş kılıç, bronz heykel, 12 bronz sikke, 2 altın sikke ve 2 mühür ele geçirildi. Operasyonla gözaltına alınan, ismi açıklanmayan 2 kişinin sorgulanmasına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-31 18:25:54



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