8 kişide pozitif vakaya rastlanınca apartman karantinaya alındı

Altın fiyatları haftasonu ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da 3 bloklu sitenin bir apartmanında oturan 8 kişide koronavirüs tespit edilince bina karantinaya alındı.

Merkez ilçe Yeşilyurt'a bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde 3 bloklu bulunan sitedeki bir apartmanda yaşayan 8 kişide yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçe Hıfzıssıhha kararıyla apartman karantinaya alındı. 10 günlüğüne karantinaya alınan apartmanın giriş ve çıkışlarına izin verilmedi. Apartmanın girişi ve çocuk oyun parkı şeritlerle kapatılarak, kullanıma izin verilmiyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-03-31 19:16:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.