Takip edilen otomobilde esrar yakalandı

Malatya’da polisin takip ettiği araçta yapılan aramada, 1 kilo 876 gram Kubar Esrar ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri bir ihbarı değerlendirdi. Polis tarafından takip edilen bir araçta yapılan aramada, 1 kilo 876 gram Kubar Esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şahıs adli makamlara sevk edilecek.

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