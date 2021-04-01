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Çınar, Kaynarca’da yatırım alanlarını inceledi Çınar: “Kaynarca mahallemiz, yeni projelerimizle farklı bir kimliğe kavuşacak”

İHA

Çınar, Kaynarca’da yatırım alanlarını inceledi Çınar: “Kaynarca mahallemiz, yeni projelerimizle farklı bir kimliğe kavuşacak”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Oğuz Özcan, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Hasan Özaltun ve Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ile birlikte inşaatı devam eden sosyal tesis ve park alanında incelemelerde bulundu.
Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Kaynarca mahallemizin sosyal yapısını zenginleştirmek, kent ekonomisine olan katkısını artırmak ve burada yaşayan hemşerilerimize temiz, düzenli ve konforlu alanlar sunmak adına başlattığımız sosyal tesis, sokak sağlıklaştırma ve çocuk oyun alanımızdaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor” dedi.

Devam eden çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaatı hızla yükselen Sosyal Tesis ve Çocuk Oyun Alanının yanı sıra sokak sağlıklaştırma projeleriyle Kaynarca’nın sosyal yaşam hüviyetine farklı güzellikler kazandıracaklarını söyledi.
Kaynarca’nın yeni projelerle daha değerli ve cazip hale geleceğini ifade eden Çınar, sosyal tesis, çevre düzenlemesi, yol çalışmaları, kaldırım düzenlemeleri ve yeni park alanlarıyla Kaynarca’nın tüm zenginliklerini gözler önüne sereceklerini dile getirdi.
Yeşilyurt’un tüm bölgelerinin aynı seviyede gelişip kalkınmasına büyük önem verdiklerini belirten Çınar, “Kaynarca bölgemize yaptığımız saha incelemeleri, mahalle muhtarımız ve vatandaşlarımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde buradaki camimizin etrafını yeni ve farklı yatırımlarla daha güzel ve özel bir hale getirmek için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Misafirperver insanların huzur ve güven içerisinde yaşadığı, kent ekonomisine katkı sunan tarımsal arazileriyle birçok güzelliği bünyesinde barındıran Kaynarca mahallemizin daha fazla tercih edilmesi ve yaşam seviyesinin artması için yatırımlarımıza hız verdik” şeklinde konuştu.
Kaynarca’nın sosyal tesis ve park çalışmalarının yanı sıra sokak sağlıklaştırma projeleriyle daha fazla tercih edileceğine dikkat çeken Çınar, “Gelişime açık bir hüviyete sahip Kaynarca’mızda ki hem bağ ve bahçelere giden yollar hem de merkezle arasında ki bağlantı yollarının açılması için geçtiğimiz yıl yol açma ve genişletme çalışmalarına başlamıştık. Havaların düzelmesiyle birlikte kalan yollarımızı da teker teker açarak bölgeye ulaşımı daha da rahatlatacağız. Bununla birlikte tarihi evlerimizi ve binalarımızın dış cephelerini sokak sağlıklaştırma projemizle estetik bir görüntüye ulaştırıyoruz. Mezarlığın yan tarafındaki Fadıllı Baba Camimizin ön kısmında ki alanı sosyal tesis, çevre düzenlemesi, basketbol sahası, kamelyalar, banklar ve park alanıyla güzel ve estetik bir görüntüye ulaştıracağız. Dört bin 500 metrekare üzerine yerleşecek sosyal tesisimizin yanı sıra iki bin 500 metrekarelik alanı ise yeşil alan olarak değerlendirip buraya yeni bir yaşam alanı kuracağız. Kaynarca’lı hemşerilerimizin ve buraya kent dışından gelecek olan misafirlerimizin rahat, güzel ve sakin bir ortamda dinlenip, yemeğini yiyebileceği, çayını içebileceği her yönüyle konforlu ve modern bir projeyi bölgemize kazandıracağız. Kaynarca’mız bu ve benzeri tüm yatırımlarımızla hızla gelişip, daha da güzelleşecektir. Projelerimizin ve yatırımlarımızın gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen muhtarımız ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyoruz. Bizler ne yapıyorsak, Yeşilyurt’umuzun geleceği için, hemşehrilerimizin huzuru ve mutluluğu için yapıyoruz. Bölgelerimizin gelişimine ve değişimine ışık tutacak yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Seçimlerdeki taahhütlerimizi teker gerçeğe dönüştürüp verdiğimiz sözleri yerine getirmenin de gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Yeşilyurt Belediyesinin yatırımlarından duydukları mutluluğu dile getiren Kaynarca Mahalle Muhtarı Mehmet Güner ise, “ Belediye Başkanımıza şahsım ve mahalle sakinleri adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sayın Başkanımızın talimatlarıyla gerçekleşen sokak sağlıklaştırma projeleri, yapımı devam eden sosyal tesis, park alanları ve yol çalışmalarıyla mahallemizin kalitesi ortaya çıkmaya başladı. Başkanımız ve ekibi çok kaliteli hizmetler yapıyor, Allah işini rast getirsin, yolunu açık eylesin inşallah” diye konuştu.
Kaynarca Mahallesi sakinleri de, devam eden yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.

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