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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rektör Kızılay’dan sağlık hizmeti vurgusu

İHA

Rektör Kızılay’dan sağlık hizmeti vurgusu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin özellikle sağlık alanında sunduğu hizmetlerle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline geldiğini bildirdi.
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Üniversitenin kuruluşunun 46'ncı yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayımladı.
İnönü Üniversitesi’nin 46 yaşına girmesi nedeniyle masajında Üniversitelerin bilgi üreterek, eğitim vererek, sanat, spor, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda hizmet sunarak bulundukları şehre ve ülkeye katkı sunduklarına dikkat çeken Rektör Kızılay, “İnönü Üniversitesi de ülkemizin köklü ve başarılı üniversitelerinden biridir. Malatya’nın bir üniversiteye kavuşması uzun yıllar süren çalışmalar neticesinde, bu işe gönül vermiş ve dert edinmiş insanların olağanüstü ve ısrarlı çalışmaları sonucu 3 Nisan 1975 tarihinde gerçekleşmiştir. İlk mezunlarını verdiği tarihte kadrolu tek öğretim üyesi dahi bulunmayan İnönü Üniversitesinin 46 yıl boyunca gösterdiği performans ve günümüzde geldiği konum ise o yıllardaki hayallerin dahi ötesindedir. Günümüzde ulaştığı seviye ile artık 46 yaşında, kurumsal kimlik kazanmış ve olgunluk dönemine ulaşmış olan İnönü Üniversitesi, bünyesinde yapılan bilimsel çalışmalar, yetiştirdiği bilim insanları, mezun ettiği yaklaşık 145 bin öğrencisi, sağlık, kültür, sanat ve spor alanlarında sunduğu hizmetler ile ülkemizin gurur duyulan üniversitelerinden biri olmuştur. İnönü Üniversitesi, özellikle sağlık alanında sunduğu hizmetlerle sadece ülkemizin değil, dünyanın sayılı merkezlerinden biri haline gelmiş bulunmaktadır” ifadelerine yer verdi.
Üniversitenin kuruluşunun 44. yılında başlattıkları bir proje ile İnönü Üniversitesi kuruluş ve gelişim süreçleri araştırılarak “44.Yılında Dünden Bugüne İnönü Üniversitesi” adlı bir kitap ve belgesel hazırlandığını hatırlatan Kızılay, “Bu çalışmada üniversitemizin kuruluş sürecinde rol alan tüm kişi ve kurumların çabaları ortaya konulmuştur. Aynı zamanda üniversitemizin gelişim süreci özet olarak incelenmiştir. Hazırlanan bu kitap ve çekilen belgeselin tanıtılması için 3 Nisan 2020 tarihinde değerli basınımızın da katılacağı bir program planlanmış, ancak 2020 Mart ayında ülkemizde de ortaya çıkan pandemi koşulları nedeni ile bu program yapılamamıştır. 3 Nisan 2021 tarihinde yapmayı planladığımız program yine aynı nedenle yapılamamaktadır. Bu nedenle hazırlanan bu çalışmanın daha fazla gecikmeden sizlere üniversitemizin kuruluş yıl dönümünde ulaştırılması uygun olacaktır.
Görüşme önerimizi kabul eden herkesle görüşülmeye özen gösterilen bu çalışma, İnönü Üniversitesinin kuruluşunda, gelişmesinde ve bugünkü seviyesine ulaşmasında emek ve katkısı olan, öncülük eden, gönüllü olarak tüm mesailerini bu amaç peşinde harcayan insanlara, yerel basın kuruluşlarına, sivil toplum örgütlerine ve üniversitemizin değerli çalışanlarına karşı hak ettikleri saygıyı göstermek adına bir işlevi de yerine getirmektedir.
İnönü Üniversitesi çıktığı bu kutlu yolda, geçmişinden aldığı güçle, bilgi üretme, nitelikli insan yetiştirme ve topluma hizmet sunma hedefini geleceğe taşıyacak çalışmalara bütün gücüyle devam etmektedir. Bu vesile ile İnönü Üniversitesinin 46. yılında, üniversitemizin kuruluşunda, gelişmesinde ve bugünlere gelmesinde emek ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Hazırladığımız bu çalışmanın faydalı olması dileğiyle saygılarımı sunuyorum” diye konuştu.

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