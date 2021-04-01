Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuda korona virüs çıktı

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Yeni Malatyaspor’da yapılan korona virüs testinde 4 futbolcuda Covid19 virüsüne rastlanıldığı açıklandı.

Süper Lig takımlarından Yeni Malatayspor’da yapılan rutin korona virüs testlerinde 4 futbolcuda korona virüs çıktığı açıklandı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Tüm futbolcularımı, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesislerinde Covid19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanılmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine , ilgili prosedürler dahilinde başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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