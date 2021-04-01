Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusunda koronavirüs çıktı



Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Yeni Malatyaspor, ligin 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, koronavirüs önlemleri kapsamında test yaptırdı. Yapılan testler sonucu 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 test sonuçları hakkında tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesisleri'mizde Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-01 15:53:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.