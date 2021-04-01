Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusunda koronavirüs çıktı

Taha AYHAN / MALATYA, (DHA) Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da 4 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Yeni Malatyaspor, ligin 32'nci haftasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürürken, koronavirüs önlemleri kapsamında test yaptırdı. Yapılan testler sonucu 4 futbolcuda koronavirüs tespit edildi. Kulüp tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 test sonuçları hakkında tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza bugün Nurettin Soykan Tesisleri'mizde Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde 4 futbolcumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Pozitif sonuçlanan futbolcularımızın takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN
2021-04-01 15:53:51
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