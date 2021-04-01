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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı tamamlandı

İHA

Battalgazi Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı tamamlandı

Malatya’nın Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısı tamamlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’ın başkanlığında yapılan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.
Battalgazi Belediye Meclisi, Nisan ayı olağan toplantısı tamamlandı. Korona virüs tedbirleri dahilinde Battalgazi Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıda, toplam 13 gündem maddesi görüşüldü.
Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Kırçuval’ın başkanlığında yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ağırlıklı olarak imar plan değişikliği ile ilgili gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantıda imar plan değişikliği ile ilgili bazı maddeler kabul edilerek karara bağlanırken, bazı maddelerinde ertelenmesine veya ilgili komisyona havale edilmesine karar verildi. Toplantıda Hatunsuyu Mahallesi’ndeki 270 metrekare ve Saray Mahallesi’ndeki bin 294 metrekare Battalgazi Belediyesine ait hissenin, okul yapımı için 5 yıllığına Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğü’ne tahsisi oy çokluğu ile kabul edildi. Toplantıda 2020 yılı faaliyet raporu görüşülerek karara bağlanırken, Denetim komisyonu tarafından hazırlanan Battalgazi Belediyesi 2020 Mali yılı Gelir ve Giderleri ile Hesap ve işlemleri hakkındaki denetim raporu, meclis üyelerinin bilgisine sunuldu.

Başkan vekili ve ihtisas komisyon üyeleri seçildi
Kapalı oylama ve oy çokluğu ile 1.Başkan vekilliğine Zafer Kırçuval, 2.Başkan vekilliğine ise Ahmet Solmaz seçilirken, Asıl Katip üyeliğine Leyla Keleş, Adem Atalan ve Yedek Katip üyeliğine ise Mehmet Ulaş ve Burak Sürmeli seçildi. Encümen üyeliğine ise Tuncer Bulgurlu, Ebru İnanç ve Seyit Ahmet Taşir seçildi. Öte yandan, açık oylama ve oy çokluğu ile seçilen Meclis İhtisas Komisyon üyelikleri de şu isimlerden oluştu:
“İmar Komisyonu Üyeleri: Eyüp Sağlam, Vahap Erdem, İsmet Cici, Rıfat Türker ve Metin Mandal. Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeleri: Tarkan Bayram, Hadi Bayındır, Abuzer Altun, Ebru İnanç ve Ramazan Han.
Çevre ve Sağlık Komisyonu: Hasan Demez, Mustafa Karaman, Yusuf Aksaç, Mikail İkis ve Burak Sürmeli. Eğitim ve Kültür Komisyonu: Abuzer Altun, Muhsin Öz, Recep Ülkü, Mehmet Ulaş ve Bilal Yapılıkan.
Gençlik ve Spor Komisyonu: Mehmet Ulaş, Tarkan Bayram, Leyla Keleş, Burak Sürmeli ve Mikail İkis. Halkla İlişkiler, Kent Ekonomisi ve Meslek Odaları Komisyonu: Sıddık Özdemir, Adil Demirel, M.Ali Görgeç, Mehmet Çolak ve Adem Atalan. Hukuk Komisyonu: Mustafa Umut Yalçın, Leyla Keleş, Özlem Pelitoğlu, Muhsin Öz ve Adem Atalan. Sosyal Hizmetler ve Engelliler Komisyonu: Ahmet Solmaz, Recep Ülkü, Ebru İnanç, Abdurrahman Kızıl ve Burak Sürmeli. Temel Haklar ve KadınErkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Leyla Keleş, Özlem Pelitoğlu, Ebru İnanç, Zafer Kırçuval ve Hadi Bayındır. Turizm ve Sanat Komisyonu: Yusuf Aksaç, Zafer Kırçuval, Adil Demirel, Mikail İkis ve Muhsin Öz.”
Başkan Vekili Zafer Kırçuval, seçimin meclise hayırlı olması temennisinde bulunarak, üyeliklere seçilen meclis üyelerine de görevlerinde başarılar diledi.
Battalgazi Belediye Meclisi, Mayıs ayı toplantısı ise 5 Mayıs Çarşamba günü saat: 14.00’de Battalgazi Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.

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