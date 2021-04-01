İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu Gürkan: “Şehrimizi gülistan yapmak için buradayız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu Gürkan: “Şehrimizi gülistan yapmak için buradayız”

İHA

İlçe koordinasyon toplantılarının 8. durağı Arapgir oldu Gürkan: “Şehrimizi gülistan yapmak için buradayız”

2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı’nın sekizincisi, Arapgir İlçesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve muhtarların katıldığı toplantıyla gerçekleştirildi.
Toplantıya, Gürkan’ın yanı sıra Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Genel Sekreter Yardımcıları, siyasi parti ilçe başkanları ve daire başkanları katıldı.
Arapgir Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında açılış konuşmalarını yapan Arapgir Muhtarlar Dernek Başkanı Turhan Onar, “Paşalar diyarı Arapgir ilçemiz, kendi has kültürü, tarihi ve coğrafi özellikleri itibariyle Malatya’nın en güzide ilçelerinden bir tanesidir. Arapgir ilçemizin en olumsuz yanı merkeze olan uzaklığımızdır. İlçemize gerek Kaymakamlığımız gerekse de Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyemiz tarafından bir takım kalıcı hizmetler yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Özellikle ilçemizin alt yapısının tamamen yenilenmesinde büyük emekleri olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ve MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş’a ve ekibine özellikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Selahattin başkanımızla birlikte sahada olmaktan mutluyuz”
2021 yılı Muhtarlar Koordinasyon Toplantısında konuşan Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımızla ve ekibiyle birlikte çalışmaktan, uzun yıllar Büyükşehir Belediye Başkanımızla uyum içerisinde çalışmaktan, birlikte birçok şeyi düşünerek sahada uygulamaktan dolayı çok mutluyum. Kendine ve ekibine teşekkür ediyorum. Arapgir, yük olan değil her anlamda yük alan bir kültürün ocağıdır. Kimseye yük olmayı kabul etmez. Dolayısıyla Arapgir’de toplantımızı icra ederken yapılan ve yapılacak olan işlerin koordinasyonunu muhtarlarında seçilmiş insanlar olarak mahalleleri ve halkı adına istek ve taleplerini değerlendireceğiz. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
AK Parti İl Başkanvekili İsmail Hakkı Pekel de, “Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen ilçe koordinasyon toplantıları kapsamında sekizinci durağımız Arapgir’deyiz. Arapgir ilçemiz tarihi dokusu ve elit insanlarıyla güzel bir ilçemiz. Arapgir’de yaşamak ve Arapgir’e hizmet etmek bir ayrıcalıktır. Büyükşehir Belediye Başkanımız A takımı ile birlikte Arapgir’de ve sahada. Bizler masa başında değil, işlerimizi sahada çözüyoruz” açıklamasında bulundu. Arapgir Kaymakamı Mustafa Dilekli ise “ 2021 yılı içerisinde Arapgir ilçemize yapılacak yatırım ve hizmetlerin istişare edildiği, muhtarlarımızın talep ve önerilerinin dinlendiği toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kurumlarımız arasındaki karşılıklı koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde toplantımızın sonunda güzel neticeler almayı temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

“Arapgir’de hiçbir mahallemiz asfaltsız kalmayacak”
Tarihi itibariyle Malatya’nın tarihiyle özdeşleşen bir ilçe olan Arapgir’in, Osmanlı’ya Sadrazam, Veziriazam, Paşa yetiştiren, aynı zamanda edebi anlamda, fikir insanı anlamında, gönül adamı anlamında, kanaat önderi anlamında güzel ve mümtaz şahsiyetleri yetiştiren bir ilçe olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Yaptığımız ilçe toplantılarımızın temel amacı toplantılarımızı gerçekleştirdiğimiz ilçemizde yaptığımız yatırımların değerlendirmesi, yapılacak olan yatırımların belirlenmesi, var olan program revize edilecekse onun revize edilmesi için muhtarlarımızla birlikte aynı masa etrafında toplanıp bunun değerlendirmesini yapmak. Arapgir İlçemiz bizim için önemlidir ve kadim bir ilçedir. Tarihi anlamda memlekete hizmet etmiş insanların yaşadığı, devletimize hizmet etmiş insanların yaşadığı ve güzide, naif insanların yaşadığı yerdir. Göreve geldiğimiz ilk yıl içerisinde toparlanma yılıydı. Bütçenin dizayn edilmesi, personel yapısının dizayn edilmesi, hizmete elverişli bir anlayışın benimsenmesi bir yapı formatı üzerinde durduk. Bu devam da edecek. Bu anlamda göreve geldiğimizde yine Malatya’da susuz, kanalizasyonsuz, asfaltsız ve atık suların akarsulara karıştığı bir durum kalmayacak dedik. İnşallah iki yıl içerisinde Büyükşehir uhdesinde olan hiçbir yerleşim yerinde susuz, kanalizasyonsuz ve asfaltsız yer kalmayacak. Hacı Bayram Veli Hazretleri derki; ‘Esasında insan kendi şehrini inşa ederken taşın toprağın içerisinde kendisini inşa eder diyor. Gönlü taş olan şehri taş olur, gönlü aşk olanın şehri gülistan olur’ der. Biz şehrimizi gülistan yapmak için buradayız. İnşallah bu yıl içerisinde Arapgir’de hiçbir mahallemizin asfaltsız yeri kalmayacak. Bu yılın sonuna bitecek. MASKİ’nin uhdesinde olan işlerde bu yıl içerisinde tamamlanacak. Yeter ki biz dirliğimizi, düzenimizi, birliğimizi bozmayalım. Niyetimiz halisane olsun her şey en kolay şekilde yürütülür. Arapgirli hemşerilerimizin en ufak bir tereddütleri olmasın. Bu yıl içerisinde söylediklerimizin hepsi bitecek. 21. yy milletimizin su, kanalizasyon, yol dememesi lazım” ifadelerini kullandı.
Yapılan konuşmaların ardından MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş ve Yol ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Mert, geçtiğimiz yıl içerisinde Arapgir İlçesi’nde yapılan çalışmaları ve 2021 yılında yapılacak olan yatırım ve hizmetlerle ilgili bilgiler aktardı. Toplantıya katılan muhtarlar, yapılan hizmet ve yatırımlardan dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve ekibine teşekkür edip, mahalleleri ile ilgili eksik kalan sorunları dile getirdiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya geldi Gürkan: “Mahallelilik kültürü projesi, bir Türkiye projesi olmalı”
YEREL HABERLER Gürkan, Melekababa sakinleriyle bir araya ...
Başkan Sadıkoğlu: “Kısa Çalışma Ödeneği devam etmeli”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: “Kısa Çalışma Ödeneği devam etmeli”
Battalgazi Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı tamamlandı
YEREL HABERLER Battalgazi Meclisi Nisan ayı olağan toplantısı ...
Battalgazi’de bölge halkı Şilan barajı istiyor
YEREL HABERLER Battalgazi’de bölge halkı Şilan barajı istiyor
Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusunda koronavirüs çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor'un 4 futbolcusunda koronavirüs çıktı
Dört gözle okul yolunun yapılmasını bekliyor
YEREL HABERLER Dört gözle okul yolunun yapılmasını bekliyor
Balkon şampiyonu kuzenlere hediye
YEREL HABERLER Balkon şampiyonu kuzenlere hediye
Afet Farkındalığı eğitimi
YEREL HABERLER Afet Farkındalığı eğitimi
Türkistan'da Müslümanlara yapılan zulüm kınandı
YEREL HABERLER Türkistan'da Müslümanlara yapılan zulüm kınandı
Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuda korona virüs çıktı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da 4 futbolcuda korona virüs çıktı
Rektör Kızılay’dan sağlık hizmeti vurgusu
YEREL HABERLER Rektör Kızılay’dan sağlık hizmeti vurgusu
Çınar, Kaynarca’da yatırım alanlarını inceledi Çınar: “Kaynarca mahallemiz, yeni projelerimizle farklı bir kimliğe kavuşacak”
YEREL HABERLER Çınar, Kaynarca’da yatırım alanlarını inceledi Çınar: ...
Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisine etkileri ele alındı Profesör Koçyiğit : “Yeni sistem, bilişim temelli bir kapitalizm”
YEREL HABERLER Covid-19 pandemisinin dünya ekonomisine etkileri ele ...
Sivas'ta hırsızlık yapan 3 şüpheli, Malatya'da yakalandı
YEREL HABERLER Sivas'ta hırsızlık yapan 3 şüpheli, Malatya'da ...
Kaçak balık avlayana bin 90 TL ceza
YEREL HABERLER Kaçak balık avlayana bin 90 TL ceza
Dolandırıcılara geçit yok
YEREL HABERLER Dolandırıcılara geçit yok
Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
YEREL HABERLER Covid-19 kurallarına uymayanlara ceza
Takip edilen otomobilde esrar yakalandı
YEREL HABERLER Takip edilen otomobilde esrar yakalandı
Üniversiteli kardeşlerin hobi olarak başladıkları kuluçkalık yumurta üretimi gelir kapısı oldu
YEREL HABERLER Üniversiteli kardeşlerin hobi olarak başladıkları ...
8 kişide pozitif vakaya rastlanınca apartman karantinaya alındı
YEREL HABERLER 8 kişide pozitif vakaya rastlanınca apartman ...
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
YEREL HABERLER Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi
Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik tanınmasını istedi
YEREL HABERLER Fendoğlu esnaflara Covid-19 aşısında öncelik ...
İki çocuk babası tüfekle canına kıydı
YEREL HABERLER İki çocuk babası tüfekle canına kıydı