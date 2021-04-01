Fendoğlu, depremzedelerin sorunlarını dile getirdi

MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, depremzedelerin ev sorunlarını dile getirerek, depremzedeler için yapılan tek katlı evlerin kabul görmediğini bildirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, TBMM Genel Kurulunda söz alarak “ Hisartepe, Tanışık, Hacıyusuflar, Beydağı, Üzümlü, Hacı Halil Oğlu Çiftliği, Yenice, Fırıncı, Kapıkaya, Çolaklı, Topluca, Gülümuşağı, Kuluşağı ve Şişman Mahallelerinin muhtarları, muhtarlar olarak çok zor durumdayız diyorlar. Tek katlı konutlar küçük geldiğinden dolayı köylümüze kabul ettiremiyoruz diyorlar. Muhtarlarımız Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi Düzyol Mahallesi'nde olduğu gibi konutların iki katlı yapılmasını talep etmektedir” dedi.

Muhtarların taleplerini TBMM Genel kurulunda gündeme getiren MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu konuşmasında, “24 Ocak Elâzığ Sivrice'de meydana gelen depremde Battalgazi ilçemiz de yoğun bir şekilde etkilenmiştir. Depremde oluşan ağır hasar sonrasında yıkılan ve oturulamayacak durumda bulunan konutların yerine devletimiz tarafından yeni konutların yapımına başlanmış ve yapımları devam etmektedir. Fakat köylümüz yapılmakta olan tek katlı konutların ihtiyaçlarına cevap veremeyeceğini, bu nedenle yapılacak olan tek katlı konutları istemediklerini bildirmişlerdir. Köy yerinde kiralık ev olmadığından vatandaşlarımız mağdur olmaktadır. Devletimizin yanlarında olduğunu bilen Hisartepe, Tanışık, Hacıyusuflar, Beydağı, Üzümlü, Hacı Halil Oğlu Çiftliği, Yenice, Fırıncı, Kapıkaya, Çolaklı, Topluca, Gülümuşağı, Kuluşağı ve Şişman Mahalle muhtarlarımız, biz muhtarlar olarak çok zor durumdayız diyorlar. Tek katlı konutlar küçük geldiğinden dolayı köylümüze kabul ettiremiyoruz diyorlar. Muhtarlarımız, Pütürge, Doğanyol ve Battalgazi Düzyol Mahallesi'nde olduğu gibi konutların iki katlı yapılmasını talep etmektedir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.