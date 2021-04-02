Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı

Kovid-19 ile mücadelede D3, K2 ve C vitamini takviyesi bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Tünel inşaatında bulundu... "Avrupa'da böyle bir yer yok"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Arapgir ilçesine bağlı Yukarıyabanlı ve Kale ilçesine bağlı Kıyıcak mahalleleri, koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle 10 gün süreyle karantinaya alındı.

Arapgir'in Yukarıyabanlı ile Kale'nin Kıyıcak mahallelerinde koronavirüs vakalarında artış görüldü. Bunun üzerine iki mahalle, İlçe Hıfzıssıhha kurullarının alıkları kararlarla 10 gün süreyle karantinaya alındı. Jandarma ekipleri, mahallelerin giriş ve çıkışlarında önlem aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2021-04-02 17:09:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.