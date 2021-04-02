Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında karar

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018’de, AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın seçim gezisi esnasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan sanıklar Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay, Enver Yıldız’a ise 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın seçim gezisi esnasında Yıldız’ın korumaları ve yakınları ile bir esnaf arasında çıkan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin Malatya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada karar çıktı. Davanın bugün görülen 7’nci duruşmasında Fadıl Şenyaşar’a 37 yıl 9 ay hapis, milletvekilinin ağabeyi Enver Yıldız’a ise 18 yıl hapis cezası verildi. Tutuklu sanıklar Fadıl Şenyaşar ile Enver Yıldız tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katılırken Şenyaşar ile Yıldız ailelerinin avukatları duruşmada hazır bulundu.



Müebbet hapis cezası 18 yıla indirildi

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Fadıl Şenyaşar hakkında Mehmet Şah Yıldız'ı öldürme, Abdurrahman, Mustafa, Nihat, Süleyman ve Kenan Yıldız'ı öldürmeye teşebbüs, Engin Şimşek ve Ahmet Çetin'i yaralamak ve tabanca taşımaktan toplam 37 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer tutuklu sanık Enver Yıldız hakkında ise müebbet hapis cezası verildi. Mahkeme, suçun "ağır tahrik altında işlediği" gerekçesiyle verilen cezayı 18 yıl hapse indirdi.



9 sanığa hapis cezası verildi

Mahkeme heyeti, davanın tutuksuz sanıklarından Ferit Şenyaşar'a ceza verilmesine yer olmadığına karar verirken, dosyanın diğer sanıkları Süleyman Yıldız'a 4 yıl 3 ay 22 gün, Abdurrahman Yıldız 11 ay 23 gün, Kenan Yıldız 4 yıl 8 ay 18 gün, Mustafa Yıldız'a 1 yıl 1 ay 14 gün, Mehmet Yıldız'a 6 ay 22 gün, Nihat Yıldız'a 1 yıl 11 ay 18 gün, Halil İbrahim Şimşek'e 3 yıl 9 ay, Mehmet Şimşek'e 2 yıl 6 ay 10 gün, Mehmet Yıldız'a 2 yıl 6 ay 10 gün hapis cezası verdi.



Davanın geçmişi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri öncesi 14 Haziran’da AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın esnaf ziyareti sırasında Şenyaşar ailesine ait dükkanda silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet, Adil ve Celal Şenyaşar ile milletvekilinin ağabeyi Mehmet Şah Yıldız yaşamını yitirdi. Fadıl Şenyaşar kavganın hemen ardından tutuklanırken sanık Enver Yıldız ise 18 Eylül 2019 tarihinde Şanlıurfa Adliyesine teslim olduktan sonra tutuklandı.

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