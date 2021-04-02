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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Gürkan'a ziyaret

İHA

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Gürkan'a ziyaret

Çeşitli açılış ve temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı makamında ziyaret etti. Malatya’nın son yıllardaki hizmet atağına dikkat çeken Erbaş, “Belediye Başkanımızın büyük katkılarıyla Malatya’mızın zirveye tırmandığını görüyorum. Kendilerine başarılar diliyorum, insanlığa hizmet etmeleri noktasında Allah her türlü zorluğu kolaylaştırsın” dedi.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Ziyarete AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ile İl Müftüsü Veysel Işıldar da yer aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı Malatya’da görmekten ve ağırlamaktan gurur duyduğunu ifade etti.
Başkan Gürkan, Prof. Dr. Erbaş’a Malatya tarihi hakkında kısa bilgiler aktarırken, şehrin geçmişi ile geleceği arasında bağlantılar kurarak, hizmet vebali taşıdıklarını söyledi. Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’de parlayan bir belediye durumunda olduğunu ifade eden Gürkan, "Türkiye’de en fazla yatırım yapan belediye hüviyetinde. İnşallah bu hizmetler vatandaşlarımızın refah seviyesini yükselmesine vesile olacaktır. Temennimiz ve dileğimiz odur ki bütün şehirlerimizde güzelliklerin bu şekilde devam etmesi. Tekrar sizleri Malatya’da ağırlamaktan büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.
Malatya tanıtımından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise yaptığı konuşmada, “Malatya hakikaten bizim çok önemli şehirlerimizden birisi, kadim şehirlerimizden. Sayın Başkanımız medeniyetin ilk kurulduğu yerlerden biri olduğunu söyledi. Tabi ki insanlık ve medeniyet ilimle, irfanla, eğitimle, bilgiyle o medeniyete sahip oluyor. Çocukluğumdan beri benim zihnimde Malatya bu yönleriyle yer etmiştir. Okuyan insanlarının sayısının çok oluşuyla mütefekkir insanlarıyla zihnimde yer etmiştir. Sayın Belediye Başkanımızın büyük katkılarıyla Malatya’nın zirveye tırmandığını görüyorum. Bugün üniversitemizi gezmiş olmaktan ve cami açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duydum. Camimizin altında yapılan İslami İlimler Kütüphanesi öğrencilerimize büyük katkı sağlayacaktır. Rabbim bütün üniversitelerimize, bütün şehirlerimize böyle güzellikler yaşamayı nasip etsin. Sayın Belediye Başkanımıza nazik karşılamasından ve aydınlatıcı Malatya tanıtımından dolayı çok teşekkür ediyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Biz biliyoruz ki; Peygamber Efendimizin ifadesiyle ‘Ümmetimin efendisi onlara hizmet edenlerdir’ bu ruhla Sayın Belediye Başkanımızın ve Malatya’mızın değerli yöneticilerinin çalıştıklarını bilmiş olmaktan dolayı Cenabı Hakka Hamd ediyorum. Rabbim Yar ve yardımcının olsun, insanlara hizmet etme yolunda önünüzdeki her türlü zorluğu kolaylaştırsın, problemleri çözüme ulaştırsın” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’a Kayısı ve Esmaül Hüsna hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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