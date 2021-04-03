Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

İHA

Malatyalılar kısıtlamalara uyuyor

Korona virüs salgını artışı nedeniyle bir aylık aradan sonra tekrar 58 ilde olduğu gibi Malatya'da da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk günü vatandaşlar kurullara riayet etti.
Yeni tip korona virüs (Covid19) pandemisinde yüksek risk grubunda yer alan illerde Malatya dahil 58 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma saat 21.00’de başladı ve Pazartesi günü saat 05.00’de sona erecek.
Malatya’da vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına ilk günde genelde uydu. Polis ekipleri merkezde uygulama noktasında denetleme yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde vatandaşların kısıtlamaya genelde uydukları görüldü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda, kısıtlamadan muaf olan sektörler ise işlerini yapmaya devam etti. Vatandaşlar en yakın fırın, market ve camilere gidebildiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Malatyaspor, Başakşehir deplasmanında
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Başakşehir deplasmanında
Kardeşime kitap projesi
YEREL HABERLER Kardeşime kitap projesi
Malatya’da günde 4 bin kişiye Covid-19 testi
YEREL HABERLER Malatya’da günde 4 bin kişiye Covid-19 testi
Battalgazi'de cam seralarda süs çiçekleri yetiştiriciliyor
YEREL HABERLER Battalgazi'de cam seralarda süs çiçekleri ...
Malatya sokakları 1 ay aradan sonra yeniden boş kaldı
YEREL HABERLER Malatya sokakları 1 ay aradan sonra yeniden boş kaldı
Kanser hastaları çeşitli uğraşılarla terapi edilecek
YEREL HABERLER Kanser hastaları çeşitli uğraşılarla terapi edilecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Gürkan'a ziyaret
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Başkan Gürkan'a ...
Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında karar
YEREL HABERLER Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasında karar
Gençlerden kitap okuma etkinliği
YEREL HABERLER Gençlerden kitap okuma etkinliği
Özel çocuklara kadınlardan hediye
YEREL HABERLER Özel çocuklara kadınlardan hediye
İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt oldu Gürkan: “Hizmet ve yatırımlarda açık ara öndeyiz”
YEREL HABERLER İlçe koordinasyon toplantılarının 9. durağı Yeşilyurt ...
Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 2 mahalle, karantinaya alındı
Eşi boşanma davası açınca intihar etmek istedi
YEREL HABERLER Eşi boşanma davası açınca intihar etmek istedi
Özel çocuklara jandarmadan hediye
YEREL HABERLER Özel çocuklara jandarmadan hediye
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 40 yıl camisiz üniversiteler oldu
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 40 yıl camisiz ...
Kütüphaneler Haftası düzenlenen programla kutlandı Gürkan: “Okuduğumuz güzel şeyleri hayatımıza tatbik etmeliyiz”
YEREL HABERLER Kütüphaneler Haftası düzenlenen programla ...
Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalle daha karantinaya alındı
Battalgazi Belediyesi’nden kitapseverlere anlamlı hediye
YEREL HABERLER Battalgazi Belediyesi’nden kitapseverlere anlamlı ...
Başkan Sadıkoğlu sebze meyve komisyoncularının sorunlarını dinledi
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu sebze meyve komisyoncularının ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "40 yıl camisiz üniversiteler oldu"
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "40 yıl camisiz ...
"Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market" projesinde çalışmalar sürüyor Çınar: “Yeşiltepe’nin çehresini değiştiren prestijli yatırımlar yapıyoruz”
YEREL HABERLER "Yeşiltepe Semt Pazarı ve Yeşil Gıda Market" ...
Battalgazi'de mavi balonlarla otizm farkındalığı
YEREL HABERLER Battalgazi'de mavi balonlarla otizm farkındalığı
Malatya’da bir mahalleye korona virüs karantinası
YEREL HABERLER Malatya’da bir mahalleye korona virüs karantinası
Malatya'da zirai don nedeniyle oluşan hasar tespit ediliyor
YEREL HABERLER Malatya'da zirai don nedeniyle oluşan hasar tespit ...