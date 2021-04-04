Çınar, Bakan Selçuk ile bir araya geldi Çınar: “Yeşilyurt’umuz için faydalı bir görüşme yaptık”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile bir araya gelerek, Yeşilyurt’ta gerçekleşen eğitim yatırımları hakkında bilgiler aktarıp, yeni dönem projeleri için taleplerini iletti.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Yeşilyurt’umuzu Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği 2023 vizyonuna uygun yatırımlarla donatmak adına başlattığımız hizmet seferberliğimizde hem devam eden hem de planlanan yatırımlarımızı gerçeğe dönüştürmek adına çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bazı görüşmelerde bulunmak amacıyla geldiğimiz İstanbul’da, ilçemizdeki eğitim yatırımlarının hayata geçmesinde desteklerini bugüne kadar bizlerden esirgemeyen Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk ile bir araya gelip, güzel bir görüşme gerçekleştirdik. Pandemi sürecindeki yoğun gündemi arasında bizlere zaman ayıran Sayın Bakanımıza Yeşilyurt’umuzda gerçekleştirdiğimiz eğitim yatırımları hakkında detaylı bilgiler paylaşıp, yeni dönem projelerimiz için taleplerimizi ilettik. Sayın Bakanımıza gösterdiği yakın ilgi ve alakadan dolayı şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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