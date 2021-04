Öğrencilerden Başkan Gürkan’a Kütüphaneler Haftası ziyareti

Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Salköprü Semt Konağı öğrencileri, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a ziyarette bulundular.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen ziyarette öğrencilerden temsilci olarak konuşan Tuğba Yoldaş, “Semt Konakları’nda verilen kurslardan çok memnunuz. Öğretmenlerimiz çok iyi. Onlarla çok iyi anlaşıyoruz. Ödevlerimiz konusunda çok yardımcı oluyorlar. Sayın Başkanım bizi ağırladığınız ve zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.



“Sisler bizleri temsil edeceksiniz”

Başkan Güran ise öğrencileri kabulünde yaptığı konuşmada, “Sizlerde yarın bu meclis salonlarına gelerek bizleri temsil edeceksiniz. Temsil edeceğiniz bu makamlarda ne kadar iyi yetişirseniz o kadar geleceğimiz, istikbalimiz parlak olur ve gözümüz arkada kalmaz. Kütüphaneler haftasının 57.yıl dönümünü kutluyoruz. Burada ki amaç okumayı teşvik etmek demektir, çok okumaktır, her türlü kitabı okumaktır. Okuduğumuzu anlayıp, hayatımıza ve davranışlarımıza tatbik etme temel esasıdır. Dolayısıyla bizim çok okumamız lazım. Zaman zaman çok okuyan mı bilir çok gezen mi bilir derler. Gezmek pratiktir, okumak teoriktir. Her ikisi de insanın zihnin de belirleyici kalıcı izler ve davranış kalıpları oluşturur. Hem okuyacağız, hem gezeceğiz ve teorik bilgiyi her iki şekilde alacağız. Bizler İslam tarihi ile birlikte İslam’ın ilk emri ikradır. Allah insanı bir kan pıhtısıyla dünyaya getirdi dye başlayan bir ayeti kelime bütün müminlere okuma emrini Cenabı Allah peygamber vasıtasıyla emrediyor. Dolayısıyla sizlerde okumayı seveceksiniz. Çağın geleceğe uygun bir şekilde kendimizi yetiştireceğiz. Çağın icat edilmiş aletlerini biz kullanacağız daha iyisini yapmak için gayret göstereceğiz. Ben tekrar kütüphaneler haftanızı kutluyorum. Bol bol kitap okumanızı da temenni ediyorum. Öğretmenlerinize saygı gösterme noktasında azami titizliği gösterin. Öğretmen demek anne ve baba demektir. Ben inanıyorum ki siz bu sıralarda güzel yetişirseniz geleceğimiz çok aydınlık olur. Ayrıca Malatya’ya yakışır yaraşır bir kütüphane temelini attık inşallah kısa bir süre içerisinde bitirip önümüzde ki yıl içerisinde faaliyete geçireceğiz. Sizlerde bu kütüphaneden yararlanacaksınız, güzel işler yapacaksınız, güzel bilgiler öğreneceksiniz. Memleketinize, vatanınıza, milletinizi, annenize, babanıza ve kendinize faydalı birey olacaksınız” diye konuştu.

Ziyarette öğrencilerden Belçin Karabulut ise, Gürkan’a çiçek takdim etti. Son olarak ziyarette Başkan Gürkan ve öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

