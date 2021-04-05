Bingöl Teknokent için istişare toplantısı yapıldı

Bingöl'de kurulması planlanan Teknokent için Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent'te istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Bingöl’de kurulması planlanan Teknokent ile ilgili istişarelerde bulunmak amacıyla Bingöl Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Üsame Demir, Öğr. Gör. Fevzi Şevik, Bingöl İŞGEM Müdürü Sedat Çifçi ve Hamit Pişkin, Bingöl Fırat Kalkınma Ajansı’ndan (FKA) Uzman Erencan Saraç’tan oluşan heyet, Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent’i ziyaret etti. Ziyarette, Malatya Teknokent yönetimi, tecrübelerini Bingöl’den gelen heyetle paylaştı ve bilgi alışverişinde bulunuldu.

Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kocamaz, kurulması planlanan Teknokent’in bölgeye ve Türkiye’ye faydalı olmasını diledi. Kocamaz, Bingöl Üniversitesi heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.