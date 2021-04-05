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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

İHA

Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutlayarak, "Tüm meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyorum. Mesleğimize yıllarca hizmet etmiş fakat bugün aramızda bulunmayıp, ahirete intikal etmiş meslektaşlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum” dedi.
Malatya Baro Başkanı Enver Han, 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir açıklama yaptı. Han, yaptığı açıklamada, “Meslektaşımız Avukat Ersin Arslan’ın katledilmesini kınıyoruz ve lanetliyoruz, meslektaşımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Avukat davanın tarafı değildir. Sadece vekilidir. Pandemi süreci meslektaşlarımız açısından büyük zorlukları beraberinde getirmiştir. Yaşanılan zorluklar nedeniyle yaşamını yitiren meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz” ifadelerine yer verdi.
Yargının kurucu unsurlarından olan ve bağımsız savunmayı özgürce temsil eden avukatların, bir hak savunucusu ve talepçisi olarak demokratik düzenin hukuka uygunluğu adına hayati önem taşıdığına dikkat çeken Han, “Çünkü, hukukun egemen olmadığı bir ülkede demokrasiden ve sosyal bir hukuk devletinden söz edilemez. Avukatlar, halkın yargı erki içerisindeki temsilcileridir. Bu nedenle baroların ve avukatların görevi sadece mesleki kalkınma, onur ve vakarın korunması, çalışma disiplininin ve ahlakının takip edilmesi değildir. Bunların yanında temel hak ve özgürlüklerin korunması, kollanması ve geliştirilmesinde de baş aktördür. Mesleki sorunları çözmek ve hukukun üstünlüğünü sağlamak avukatlık kanununun üzerimize yüklediği görevler ve sorumluluklardır. Özellikle demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelesinde toplumun barolardan büyük beklentileri vardır. Barolar geçen yıl içerisinde yaşanan çoklu baro yasa değişikliğine karşı mücadele etmiş ve anılan yasanın ölü doğmasını sağlamıştır. Halen çoklu baroların kurulamayışı baroların ve kıymetli meslektaşlarımızın haklı duruşunun bir neticesidir. Bu bilinçle hukuk devleti, demokrasi ve hukukun üstünlüğü mücadelemiz devam edecektir" diye konuştu.
Feshedilen İstanbul Sözleşmesi’ni desteklediklerini anlatan Enver Han, kadına, çocuğa ve insana şiddetin karşısında yer almaya devam edeceklerini anlattı. Han şöyle devam etti:
"Kadın hakları mücadelesinde kadınlarımızın hak ve kazanımlarına her platformda destek olmakta kararlıyız. Hukuk sistemine ilişkin değindiğimiz sıkıntılar yanında mesleki sorunlarımızda ivedi giderilmelidir. Silahların eşitliği prensibine saygı duyulmalıdır. Savunduğumuz kişiler adına bilgi ve belgelere ulaşmada sıkıntılar giderilmelidir, CMK ve Adli Yardım uyarınca görevlendirilen meslektaşlarımızın ücreti süresinde ödenmeli ve avukatlık asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Yasa gereği eşit haklara sahip olan Avukatlar ile Hakim ve Savcılar arasında ita amiri ilişkisi kurulmaya çalışılmamalıdır. Kamu avukatlarımızın özlük hakları iyileştirilmelidir. Avukat stajyerlerimize hakim ve savcı stajyerlerine verilen haklar verilmelidir. Avukatlığa kabul ve stajyerlik sınavlarının mevcut staj yapan meslektaşlarımın kazanılmış hakları korunarak ivedi getirilmelidir, Savunma hakkı lüks olmaktan çıkarılarak avukatlık hizmetlerinde alınan KDV yüzde 18 den aşağıya çekilmelidir. Avukatlardan silah ruhsat harçları alınmamalıdır. Yapımı geciken Adliye Sarayı inşaatına ivedi olarak başlanmalıdır."
Malatya Barosu’nun kurulduğu günden günümüze kadar hukuk devleti başta olmak üzere, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve yargı bağımsızlığı yolunda ödünsüz yürüyüşünü sürdüren, eksiksiz demokrasi ve adil yargılanma yanında, tüm özgürlüklerin engelsiz bir biçimde kullanılmasının amaçladığına değinen Han, “Bu amacın, çoğunluğun azınlığın haklarını gözettiği, katılımcılık ve çoğulculuğun özümsendiği, çağdaş ve eksiksiz bir demokraside gerçekleşeceğine inanmaktayız. Bu duygu ve düşüncelerle demokrasinin, insan haklarının ve hukuk devletinin en büyük güvencesi olan savunmanın temsilcileri, sevgili meslektaşlarımın Avukatlar Günü’nü kutluyor, özlemini duyduğumuz hukukun ve mesleğimizin tüm sorunlarının çözülmüş olduğu güzel günlere sağlık, esenlik ve başarılarla ve barış içerisinde hep birlikte ulaşabilmenin özlemiyle saygılar sunarım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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