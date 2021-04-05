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Malatya’da STK’lardan amirallerin bildirisine ortak tepki 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunuldu

İHA

Malatya’da STK’lardan amirallerin bildirisine ortak tepki 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Malatya’da, 104 emekli amiralin gece yarısı bildirisine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları, ‘Hodri meydan’ diyerek imzası bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Malatya’da Soykan Meydanı'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, bildiri yayımlayan 104 emekli amirale tepki gösterdi. Malatya Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan MemurSen İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez, “Türkiye’nin egemen ve tam bağımsız ülke kararlılığından, Silahlı Kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde, milletin iradesine, medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir grup zevat, kendini ifşa etti” dedi.

Emekli amirallerin muhtıra çağrışımlı bildiri yayımladığını ifade eden Söylemez, “Aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinen, kağıt üzerinde 'Deniz kuvvetleri emeklisi’ gerçekte ise amiral eskisi 104 vesayet mankurtu, Kanal İstanbul ve Montrö anlaşmasına dair cümleler üzerinden 'fikir beyanı' sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan 'muhtıra çağrışımlı' bir açıklama yaptı. Vesayet döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına haiz demokrasi sefili güruh, çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla, siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini, gaflet, dalalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş heves ve hedeflerini milletçe gördüklerini ve not ettiklerini belirten Söylemez, “Milletimizin, bu türden hedefleri, niyetleri ve fiilleri, failleri, iştirakçileri ve azmettiricileri ile maşeri vicdanında mahkum etme iradesini ve tarihin çöplüğüne gönderme dirayetini herkese bir kez daha hatırlatıyoruz. Bu açıklama göstermektedir ki emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığı devam etmektedir. Bir kısım kendini bilmez mütekait askerin sözde ülkenin bekasını düşündükleri izlenimi vererek siyasete müdahale etme cüretleri hukuki açıdan ihanetin, fiili açıdan açık bir zavallılığın, akılsızlığın ve ahlaksızlığın göstergesidir. Darbeye tevessül eden, milletin iradesini ve inanç değerlerini hedef gösteren. Sivil siyasi iradenin hukukunu yok etmeye yeltenen herkese haddi bildirilmeli, darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir. Yerli işbirlikçileri ile oyun kurmaya çalışan zelil güçlere gelince, değil 104 denizci, tüm yerli hainler ve efendileri olarak bir araya gelseniz bile ne bu milleti yok edebilir ne de Peygamber ocağını söndürebilirsiniz. Sayınızın çokluğu Anadolu insanının basireti, feraseti karşısında galip geleceğiniz anlamını taşımıyor. Millet iradesine karşı hala bu gibi anti demokratik girişimlerden, darbe imalı bildirilerden, milletin kendilerine verdiği rütbeleri millete karşı kullanmaya kalkan bedhahlardan bir sonuç alabileceğini düşünenler varsa, onlara ve tüm uzantılarına karşı Malatya Sivil Toplum Kuruluşları olarak buradan ilan ediyoruz. Hodri meydan, haddinizi bilin” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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