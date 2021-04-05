Akçadağ’da kayısıdaki zirai don hasara yol açtı

Akçadağ Ziraat Odası, geçtiğimiz hafta yaşanan zirai don nedeniyle ilçelerinde kayısı da kısmi zarar oluştuğunu açıkladı.

Konuyla ilgili Akçadağ Ziraat Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada, Malatya’da 2428 Mart tarihleri arasında yaşanan zirai don nedeniyle kayısıda hasar oluştuğu belirtildi. Akçadağ’da bin 100 rakımın altında olan kayısı bahçelerinde kısmi hasarların görüldüğünün belirtildiği açıklamada, tarım danışmanları ile birlikte bahçelerin tamamında hasar tespit çalışmalarının ise halen devam ettiği ifade edildi.

Çukur bölgelerde olan kayısı bahçelerinde yapılan ilk değerlendirmede hasarın daha çok olduğunun ifade edildiği açıklamada, kayısı ağaçlarının hasar gördüğü alanlar ise, "Yağmurlu, Bahri, Aydınlar, Şehler, Ilıcak, Karapınar, Gölpınar, Kayadibi, Aşağı Örüşkü mahallelerinde yüzde 35 ile yüzde 50 bandında hasar görülmektedir. Zarar oranlarının kesin tespiti ise kürk döneminden sonra belli olacaktır. Bu konuyla ilgili sahada bulunan TARSİM eksperlerinin ve Tarım İlçe Müdürlüğü görevlilerinin de çalışmaları devam etmektedir. İkinciler, Altunlu, Ören, Doğu mahallesi ve Tohma boyunda bulunan kayısı bahçelerinde ise kısmi hasarlar tespit edilmiştir” dedi.

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