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Sadıkoğlu: “Kurumlar vergisinde artış olumsuz sonuçlar doğurur”

İHA

Sadıkoğlu: “Kurumlar vergisinde artış olumsuz sonuçlar doğurur”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, kurumlar vergisindeki muhtemel artışın firmalar ve yatırımcılar açısından olumsuz sonuçlara sebep olacağını belirtti.
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan torba yasa teklifinde kurumlar vergisi oranının 5 puanlık artışla yüzde 25’e çıkarılması hakkında açıklama yapan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, muhtemel artışın firmalar ve yatırımcılar açısından olumsuz sonuçlara sebep olacağına dikkat çekti. 2 Nisan’da Meclise sunulan torba yasa teklifi ile Kurumlar vergisinin 2021 yılı için 5 puan, 2022 için 3 puan artırılması bekleniyor. Böylesi bir artışın pandemi sürecinde yaşanan ekonomik buhran içerisinde büyük sorunlar doğuracağının altını çizen Sadıkoğlu, “Bahse konu teklifin 14. maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'na eklenen geçici madde ile mevcutta yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranının 2021 için yüzde 25, 2022 yılı için ise yüzde 23 olarak uygulanması öngörülüyor. Bu artış salgın sürecinde yaşanan kayıplarla zaten zor durumda olan işletmelerimiz için büyük ekonomik sorunlar oluşturur. Sanayicimiz, yatırımcılarımız pandemi koşullarında vergi yükünün azalmasını beklerken böylesi artışlar karşısında gerçekten çaresiz kalıyor” dedi.
Yeni yıl planlamasını yüzde 20’lik vergi oranına göre yapan firmaların bu değişiklikle ciddi sorun yaşayacağına dikkat çeken Sadıkoğlu, “Aslında 2017 yılında getirilen geçici düzenleme ile yüzde 20 olan normal kurumlar vergisi oranı 2018, 2019 ve 2020 yılları için yüzde 22 olarak uygulandıktan sonra 2021'den itibaren kanuni oran olan yüzde 20'ye dönülmüştü. İlk geçici vergi dönemini geride bırakan mükellefler 2021 yılı planlamasını mevcut uygulamadaki yüzde 20’lik vergi oranına göre yapmışken böylesi bir artışın uygun olmayacağı açıktır” ifadelerini kullandı.
Olası artışın yatırım ortamı açısından da olumsuz bir imaj oluşturacağı görüşünü paylaşan Sadıkoğlu, “Torba yasa teklifinin 'yürürlük' maddesinde kurumlar vergisi oranının geçici bir süre için artırılmasını öngören düzenlemenin yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Dönem ortasında vergi oranında yapılacak bu artış yatırımcıların güvenini de sarsacaktır. Bu sadece yerli yatırımcı için değil elbette yabancı yatırımcı nezdinde de olumsuz bir hava oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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