İnönü Üniversitesi’nde hedef araştırma üniversitesi

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi’nin kuruluşunun 46’ncı yıl dönümünü, İnönü Üniversitesi sosyal medyasında yayımlanan bir konuşma ile kutladı.

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “İnönü Üniversitesi’ni araştırma üniversitesi haline getirmek temel hedefimiz” dedi. Kızılay, Turgut Özal Tıp Merkezi için de, “3 bini aşan karaciğer nakli ile Avrupa’nın açık ara bir numarasıdır” ifadelerini kullandı.



İnönü Üniversitesinin 3 Nisan 1975 yılında kurulduğunu hatırlatan Rektör Kızılay, Üniversitenin Malatya için öneminden söz etti ve İnönü Üniversitesi’nin kuruluşundan bugüne emeği geçen herkese teşekkür etti.

İnönü Üniversitesi’nin, “Yeşil Kampüs” sıralamasında 340’ıncı sıraya yükselerek önemli bir başarı elde ettiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Bugün itibariyle üniversitemizde 6200 akademik ve idari personel ile idari bakımdan da çok güçlü ve kurumsal bir yapıya sahip. Üniversitemiz eğitim kapasitesi açısından 14 fakülte, 6 enstitü, 2 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ile eğitime devam etmektedir ” ifadelerine yer verdi.

Kızılay, “Üniversitemizi bir araştırma üniversitesi haline getirmek, öğrenci kapasitemizin yüzde 20’nin üzerine çıkarmak, lisansüstü bir düzeye çıkarmak temel hedefimiz” diyerek, Turgut Özal Tıp Merkezinin, Tıp Fakültesinin ve sağlık birimlerinin Türkiye için önemli merkezler olduğunun altını çizdi.



“3 bini aşan karaciğer nakli ile Avrupa’nın açık ara bir numarasıdır”

Turgut Özal Tıp Merkezinin, Karaciğer Nakli Hastanesi ve Onkoloji Hastanesiyle ülkeye değer kattığını ifade eden Kızılay, “Karaciğer nakli alanında dünyanın en önemli merkezidir ve hâlihazırda 3 bini aşan karaciğer nakli ile Avrupa’nın açık ara bir numarasıdır. Dünyada da sayı bakımında ikinci sıradadır ama kapasite ve organizasyon kabiliyeti bakımından birinci sıraya ulaşmıştır” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi’nin kurduğu Malatya Teknokent’in, ARGE, inovasyon, teknoloji üretimi, patent alımı ve bilimsel çalışmaları üretime dönüştürme gibi konularda önemli bir işleve sahip olduğuna dikkat çeken Kızılay, bilim, kültür, sanat ve sporda Malatya’ya katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

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