'Malatya Kağıt Kebabı' tescillendi

Malatya’nın meşhur yemekleri arasında yer alan kağıt kebabı, “Malatya Kağıt Kebabı” olarak Coğrafi İşaret Belgesi aldı.

Malatya’nın meşhur yemekleri arasında yer alan kağıt kebabı, “Malatya Kağıt Kebabı” olarak tescillendi. Malatya TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “İlimizin ticari hayatının canlılığı için, Coğrafi İşaret Tescilini önemsiyoruz” dedi.



Tescil belgesi, Ankara’da bulunan Türk Patent ve Marka Kurumu’nda düzenlenen bir programla takdim edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan tarafından takdim edilen Coğrafi İşaret Belgesi’ninin teslim programına, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı ve Şube Müdürü Ahmet Özerhan katıldı.

“Malatya Kağıt Kebabı” Coğrafi İşaret Belgesi’ni değerlendiren Malatya TSO Başkanı Sadıkoğlu, “Kağıt Kebabı için bir yıl önce yapılan başvuru sürecini yakından takip ederek ilimize coğrafi işaret belgesi olan bir ürün daha kazandırmış bulunuyoruz. Malatya Peyniri için de coğrafi işaret başvurumuz nihai sonuca ermek üzere. İnşallah çok yakın zamanda Malatya Peyniri Coğrafi İşaret Belgesi’ni de alacağız. Malatya’mızı sanayi anlamında büyütürken, gastronomi ve kültürel alandaki bu tür çalışmalarla da ticari hayatı canlı tutmayı hedefliyoruz. Gastronomi kültürümüzün tanıtımı ve korunması adına, Malatya Kağıt Kebabının tescil sürecindeki büyük katkıları için Malatya Gastronomi Turizm Tanıtım Derneği (MAGTAD) Başkanı Zeki Saygı’ya teşekkürlerimi sunuyorum. Malatya Kağıt Kebabının da içinde yer aldığı tava yemeklerini dört kuşaktır geçmişten geleceğe taşıyan, tescil sürecinde kağıt kebabının ilimize has yapılışı ve hikayesi konusunda bilgi birikimini paylaşarak katkı sunan Zeki Bey’e teşekkür ediyorum. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz Akif Gülaçtı’ya da teşekkür ediyorum. Müdürümüz ekibiyle birlikte gayret göstererek tescil sürecine ciddi katkılar sundu. Ayrıca tescil sürecinde bizlere önemli destekler sunan Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanımız Prof. Dr. Habip Asan ile Kurum Başkan Yardımcıları Dr. Mehmet Duyar ve hemşerimiz Cemil Başpınar’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.

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