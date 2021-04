Malatya’da tarım ve ormancılığa 4.7 milyarlık destek

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’ya tarım ve ormancılık alanında son 18 yılda 4.7 milyar lira destek verildiğini belirterek, “Üretimden hasada, işletmeden satışa her aşamada üreticimizi destekliyoruz” dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Tarım ve Orman Bakanlığının Malatya’ya yaptığı yatırımlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Son 18 yılda tarıma verilen destekler noktasında rekor üstüne rekor kırıldığını söyleyen Kahtalı, AK Parti’nin her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduğunu vurguladı.



“Daha verimli bir zirai hayat”

Milletvekili Kahtalı, “Üretimden hasada, işletmeden satışa her aşamada üreticimizi destekliyoruz. Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık, mazot maliyetinin yarısını desteklemeye başladık. Sertifikalı tohum ve fidan kullanımını ve üretimini 13 yıldır destekliyoruz. Genç çiftçilere hibe desteği sağlıyor, kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına yüzde 50 hibe veriyoruz. Tarımsal kredilerde faizleri düşürdük, tarımın birçok alanında üreticilerimize sıfır faizli kredi sağladık. Verdiğimiz destekler ve yürüttüğümüz projeler ile hem bitkisel üretimi hem de hayvancılığı geliştiriyoruz, planlı ve kendimize yeterli üretimi hedefliyoruz. Arazi toplulaştırma, güvenilir gıda, işletme bazlı danışmanlık sistemi, eğitimyayım, tarımsal sigorta ve daha birçok alanda ürettiğimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

AK Parti’nin her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu ve bu doğrultuda tarımsal desteklerin kat kat artırıldığını aktaran Hakan Kahtalı, “Şehrimize, tarım ve ormancılık alanında son 18 yılda 4.7 milyar lira destek verildi. 2002 yılında Malatya’ya ayrılan tarımsal destek ödemesinin tutarı 23,5 milyon iken, 2020 yılında bu tutar dört buçuk katlık bir artış ile 106.5 milyon lira olmuştur” açıklamasında bulundu.



Çiftçiye prim desteği

Doğal afetlerin en çok etkilediği alanların başında tarımsal faaliyetlerin geldiğine dikkat çeken Milletvekili Kahtalı, doğal afetler sebebiyle zarar gören çiftçilerin zararını TARSİM eliyle karşıladıklarını belirtti. Kahtalı, “Kuraklıktan dona, aşırı yağıştan rüzgar etkisine, heyelandan yangına kadar çeşitli doğal olaylardan zarar gören çiftçilerimizi mağdur etmemek için önemli çalışmalar yaptık. Bahsi geçen doğal afetler için çiftçimizin ödemesi gereken primin büyük bir kısmını biz karşılıyoruz. Her zaman ve her koşulda çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Açıklamasında iyi tarım uygulamasından da bahseden Kahtalı, “İyi tarım uygulamamız kapsamında bir yandan çiftçimizi desteklerken, diğer yandan da tüketiciye güvenli ürün arzı sağlıyoruz. Ülke tarımımızın geleceği açısından büyük önem taşıyan iyi tarım uygulamasının yaygınlaştırılması için de elimizden geleni yapacağız inşallah” dedi.



“Çiftçimiz rahat bir nefes alacak”

Malatya’ya yapılan lisanslı depolara da değinen Kahtalı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Malatya’mıza iki adet lisanslı depo kazandırdık. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin kayısı alması başta 50 bin kayısı üreticimiz olmak üzere tüm Malatya’mızı mutlu etti. Kısa süre içerisinde TMO’nun ilk etapta 150 ton kayısı almasıyla 50 milyon doları ülkemize ve Malatya’mıza kazandırmış olduk. Ofise ait 150 markette kayısı satışına da başlandı. Öte yandan bir müjdeyi de paylaşmak isterim. Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilerimiz için yeni bir düzenleme getirerek, çiftçimizin lehine bir çalışma yapacağız. Bu düzenleme ile çiftçimiz rahat bir nefes alacak inşallah.”

