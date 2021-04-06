Malatya’da tarım ve ormancılığa 4.7 milyarlık destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’da tarım ve ormancılığa 4.7 milyarlık destek

İHA

Malatya’da tarım ve ormancılığa 4.7 milyarlık destek

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Malatya’ya tarım ve ormancılık alanında son 18 yılda 4.7 milyar lira destek verildiğini belirterek, “Üretimden hasada, işletmeden satışa her aşamada üreticimizi destekliyoruz” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, Tarım ve Orman Bakanlığının Malatya’ya yaptığı yatırımlar hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Son 18 yılda tarıma verilen destekler noktasında rekor üstüne rekor kırıldığını söyleyen Kahtalı, AK Parti’nin her zaman çiftçinin ve üreticinin yanında olduğunu vurguladı.

“Daha verimli bir zirai hayat”
Milletvekili Kahtalı, “Üretimden hasada, işletmeden satışa her aşamada üreticimizi destekliyoruz. Gübre ve yemde KDV’yi kaldırdık, mazot maliyetinin yarısını desteklemeye başladık. Sertifikalı tohum ve fidan kullanımını ve üretimini 13 yıldır destekliyoruz. Genç çiftçilere hibe desteği sağlıyor, kırsal kalkınma destekleri ile tarımsal üretim tesislerinin kurulmasına yüzde 50 hibe veriyoruz. Tarımsal kredilerde faizleri düşürdük, tarımın birçok alanında üreticilerimize sıfır faizli kredi sağladık. Verdiğimiz destekler ve yürüttüğümüz projeler ile hem bitkisel üretimi hem de hayvancılığı geliştiriyoruz, planlı ve kendimize yeterli üretimi hedefliyoruz. Arazi toplulaştırma, güvenilir gıda, işletme bazlı danışmanlık sistemi, eğitimyayım, tarımsal sigorta ve daha birçok alanda ürettiğimiz yenilikçi çözümlerle daha verimli bir zirai hayat inşa ettik, etmeye de devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
AK Parti’nin her zaman çiftçinin, üreticinin yanında olduğunu ve bu doğrultuda tarımsal desteklerin kat kat artırıldığını aktaran Hakan Kahtalı, “Şehrimize, tarım ve ormancılık alanında son 18 yılda 4.7 milyar lira destek verildi. 2002 yılında Malatya’ya ayrılan tarımsal destek ödemesinin tutarı 23,5 milyon iken, 2020 yılında bu tutar dört buçuk katlık bir artış ile 106.5 milyon lira olmuştur” açıklamasında bulundu.

Çiftçiye prim desteği
Doğal afetlerin en çok etkilediği alanların başında tarımsal faaliyetlerin geldiğine dikkat çeken Milletvekili Kahtalı, doğal afetler sebebiyle zarar gören çiftçilerin zararını TARSİM eliyle karşıladıklarını belirtti. Kahtalı, “Kuraklıktan dona, aşırı yağıştan rüzgar etkisine, heyelandan yangına kadar çeşitli doğal olaylardan zarar gören çiftçilerimizi mağdur etmemek için önemli çalışmalar yaptık. Bahsi geçen doğal afetler için çiftçimizin ödemesi gereken primin büyük bir kısmını biz karşılıyoruz. Her zaman ve her koşulda çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında iyi tarım uygulamasından da bahseden Kahtalı, “İyi tarım uygulamamız kapsamında bir yandan çiftçimizi desteklerken, diğer yandan da tüketiciye güvenli ürün arzı sağlıyoruz. Ülke tarımımızın geleceği açısından büyük önem taşıyan iyi tarım uygulamasının yaygınlaştırılması için de elimizden geleni yapacağız inşallah” dedi.

“Çiftçimiz rahat bir nefes alacak”
Malatya’ya yapılan lisanslı depolara da değinen Kahtalı, sözlerini şöyle tamamladı:
“Malatya’mıza iki adet lisanslı depo kazandırdık. Toprak Mahsülleri Ofisi’nin kayısı alması başta 50 bin kayısı üreticimiz olmak üzere tüm Malatya’mızı mutlu etti. Kısa süre içerisinde TMO’nun ilk etapta 150 ton kayısı almasıyla 50 milyon doları ülkemize ve Malatya’mıza kazandırmış olduk. Ofise ait 150 markette kayısı satışına da başlandı. Öte yandan bir müjdeyi de paylaşmak isterim. Tarım Kredi Kooperatiflerine borcu olan çiftçilerimiz için yeni bir düzenleme getirerek, çiftçimizin lehine bir çalışma yapacağız. Bu düzenleme ile çiftçimiz rahat bir nefes alacak inşallah.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eğitimciler Arguvan’da buluştu
YEREL HABERLER Eğitimciler Arguvan’da buluştu
'Malatya Kağıt Kebabı' tescillendi
YEREL HABERLER 'Malatya Kağıt Kebabı' tescillendi
Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla yükseliyor Çınar: “Marka değerimize yakışan bir esere kavuşacağız”
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyesi yeni hizmet binası inşaatı hızla ...
İnönü Üniversitesi’nde hedef araştırma üniversitesi
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde hedef araştırma üniversitesi
Sadıkoğlu: “Kurumlar vergisinde artış olumsuz sonuçlar doğurur”
YEREL HABERLER Sadıkoğlu: “Kurumlar vergisinde artış olumsuz ...
Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ticari taksiyle gelip 350 bin TL kaptırdı
YEREL HABERLER Telefon dolandırıcılarına inandı, 100 kilometreyi ...
Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
YEREL HABERLER Malatya'da 1 mahalle, karantinaya alındı
Malatya’da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 2021 yılı yatırımları masaya yatırıldı
Akçadağ’da kayısıdaki zirai don hasara yol açtı
YEREL HABERLER Akçadağ’da kayısıdaki zirai don hasara yol açtı
Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Kafe Market büyük ilgi görüyor
YEREL HABERLER Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi Kafe Market ...
Malatya'da sokak hayvanları unutulmuyor
YEREL HABERLER Malatya'da sokak hayvanları unutulmuyor
UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi kararını temmuz ayında verecek
YEREL HABERLER UNESCO, Arslantepe Höyüğü'nün kalıcı listeye girmesi ...
Doğal afet ve acil durumlar için toplanma alanları işaretleniyor Gürkan: “Malatya genelinde 75 acil toplanma alanı belirledik”
YEREL HABERLER Doğal afet ve acil durumlar için toplanma alanları ...
Malatya’da STK’lardan amirallerin bildirisine ortak tepki 104 emekli amiral hakkında suç duyurusunda bulunuldu
YEREL HABERLER Malatya’da STK’lardan amirallerin bildirisine ortak ...
Yeni Malatyaspor taraftarlarından takıma tepki “Futbolcular top oynamaktan çıktı hayallerimizle oynamaya başladı”
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor taraftarlarından takıma ...
Başkan Çınar, yapımı süren seyir terasını inceledi Çınar: “Seyir terasımız, ilçemize farklı bir cazibe kazandıracak”
YEREL HABERLER Başkan Çınar, yapımı süren seyir terasını ...
Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
YEREL HABERLER Han’dan 5 Nisan Avukatlar Günü mesajı
Bingöl Teknokent için istişare toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Bingöl Teknokent için istişare toplantısı yapıldı
Rektörlerden muhtıra algısı oluşturan bildiriye kınama
YEREL HABERLER Rektörlerden muhtıra algısı oluşturan bildiriye ...
Uyuşturucu sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Uyuşturucu sokak satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
Öğrencilerden Başkan Gürkan’a Kütüphaneler Haftası ziyareti
YEREL HABERLER Öğrencilerden Başkan Gürkan’a Kütüphaneler Haftası ...
Başkan Poyraz’dan bildiriye sert tepki
YEREL HABERLER Başkan Poyraz’dan bildiriye sert tepki
Kazada ağır yaralanan kişinin imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Kazada ağır yaralanan kişinin imdadına hava ambulansı ...
Ambulans helikopter, yaralı için stada indi
YEREL HABERLER Ambulans helikopter, yaralı için stada indi